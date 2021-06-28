https://ria.ru/20210628/msp-1738838725.html

Титов предложит Путину меры по улучшению положения малого бизнеса

Титов предложит Путину меры по улучшению положения малого бизнеса - РИА Новости, 28.06.2021

Титов предложит Путину меры по улучшению положения малого бизнеса

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представит главе государства Владимиру Путину специальный доклад, посвященный... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T00:54

2021-06-28T00:54

2021-06-28T07:46

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борис титов

владимир путин

москва

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общество

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов представит главе государства Владимиру Путину специальный доклад, посвященный проблемам малого и среднего предпринимательства и пути их решения. Документ есть в распоряжении РИА Новости.В докладе Титов указывает, что в постпандемийный период в отношениях бизнеса и власти требуются системные изменения, способные создать благоприятные условия для развития и восстановления бизнеса и экономики в целом, для того, чтобы сделать МСП драйвером роста экономики страны.Доклад содержит предложения и меры системного характера, направленные на развитие всех сегментов бизнеса, во всех отраслях. "Для реализации задуманного предлагается кардинально изменить подход и стратегию МСП от мер по стимулированию создания бизнеса и точечной избирательной помощи и поддержки к мерам по обеспечению долгосрочной работы и развитию действующего бизнеса, на каждом этапе его жизненного цикла, с целевым отраслевым подходом и к мерам, необходимым для роста каждой отрасли по всем ее сегментам", - отмечает Титов.Омбудсмен отмечает, что главными мерами, которые, по мнению предпринимателей, могут способствовать росту экономики, являются: снижение налоговой нагрузки на предприятия, ограничение роста тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий, а также снижение административного давления на бизнес.Среди срочных мер, которые предлагает аппарат уполномоченного для восстановления бизнеса от последствий коронавируса, - льготное рефинансирование и реструктуризация кредитов, лизинга для пострадавших субъектов МСП, потерявших в 2020 году больше 30% выручки. Кроме того, он предлагает ввести мораторий на повышение кадастровой стоимости на 2020–2022 годы по всем регионам и заморозить рост тарифов на коммунальные услуги для предприятий МСП до 2023 года."Продление моратория на проверки до 2022 года включительно. Ослабление ограничений на привлечение сотрудников из ближнего зарубежья. Компенсация компаниям МСП тестов на антитела и тестов ПЦР. Расширение работы мобильных пунктов вакцинации на предприятиях. Продление компенсационной меры на приобретение средств индивидуальной защиты", - также вошли в список срочных мер.Титов считает необходимым в случае объявления локдауна, каникул или длинных выходных полностью оплачивать простой сотрудников напрямую, минуя работодателя.

https://ria.ru/20210622/biznes-1738104014.html

https://ria.ru/20210610/magaziny-1736515646.html

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россия, борис титов, владимир путин, москва, бизнес, общество, экономика