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Названы самые опасные для мозга продукты
Названы самые опасные для мозга продукты - РИА Новости, 28.06.2021
Названы самые опасные для мозга продукты
Британская арабоязычная газета Rai Al Youm назвала самые опасные продукты для головного мозга. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T02:10
2021-06-28T04:29
здоровье
австралийский национальный университет
южная австралия
еда
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Британская арабоязычная газета Rai Al Youm назвала самые опасные продукты для головного мозга.Как отмечается, существует связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Поэтому для снижения риска развития этого заболевания следует исключить определенные продукты.В частности, рекомендуется отказаться от ежедневного потребления выпечки, сладостей и газированных напитков, так как утверждается, что они способны вызвать воспаление в головном мозге и повреждение нервных клеток.Также авторы призывают с осторожностью подходить и к употреблению острой пищи и специй из-за содержащегося в них капсаицине, который снижает умственные способности и негативно влияет на память.как пишет газета, жареная пища и фаст-фуд входят в число продуктов, представляющих опасность для головного мозга из-за высокого содержания трансжиров, вызывающих снижение активности головного мозга.Кроме того, утверждается, что консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, в большом количестве содержащиеся в колбасах, мясных продуктах и сыре, чрезвычайно опасны для головного мозга. Как уточняет издание, они вызывают воспаление в головном мозге и повреждают кровеносные сосуды.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210627/selderey-1738773491.html
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здоровье, австралийский национальный университет, южная австралия, еда, общество
Названы самые опасные для мозга продукты
02:10 28.06.2021 (обновлено: 04:29 28.06.2021)
 
© Depositphotos / omur12Колбасные изделия
Колбасные изделия - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Depositphotos / omur12

Rai Al Youm назвал самые опасные для мозга продукты

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Британская арабоязычная газета Rai Al Youm назвала самые опасные продукты для головного мозга.
Как отмечается, существует связь между болезнью Альцгеймера и рационом питания пациентов. Поэтому для снижения риска развития этого заболевания следует исключить определенные продукты.
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В частности, рекомендуется отказаться от ежедневного потребления выпечки, сладостей и газированных напитков, так как утверждается, что они способны вызвать воспаление в головном мозге и повреждение нервных клеток.
Также авторы призывают с осторожностью подходить и к употреблению острой пищи и специй из-за содержащегося в них капсаицине, который снижает умственные способности и негативно влияет на память.
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как пишет газета, жареная пища и фаст-фуд входят в число продуктов, представляющих опасность для головного мозга из-за высокого содержания трансжиров, вызывающих снижение активности головного мозга.
Кроме того, утверждается, что консерванты, соль и насыщенные жирные кислоты, в большом количестве содержащиеся в колбасах, мясных продуктах и сыре, чрезвычайно опасны для головного мозга. Как уточняет издание, они вызывают воспаление в головном мозге и повреждают кровеносные сосуды.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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