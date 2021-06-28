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В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды

В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды

Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T14:06

2021-06-28T14:06

2021-06-28T16:33

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте. Информацию пока уточняем", - сказал собеседник агентства.Пострадавших при обрушении крыши на улице Правды в Москве нет, сообщили РИА Новости в префектуре Северного административного округа столицы. Движение на улице после ЧП перекрыто, информирует столичный департамент транспорта.Ранее в социальных сетях появились сообщения, что на улице Правды обрушилась часть крыши, обломками завалило машины каршеринга и оборвало провода. В столичном главке МЧС подтвердили, что часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели."Пострадавших нет", - заявили агентству в префектуре, отвечая на соответствующий вопрос."Движение по улице Правды перекрыто в обоих направлениях. Там ведутся работы по уборке проезжей части", - отмечается в Telegram-канале московского дептранса.

https://ria.ru/20210628/liven-1738889040.html

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москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия