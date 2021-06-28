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В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды
В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды
Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T14:06
2021-06-28T14:06
2021-06-28T16:33
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москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС."Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте. Информацию пока уточняем", - сказал собеседник агентства.Пострадавших при обрушении крыши на улице Правды в Москве нет, сообщили РИА Новости в префектуре Северного административного округа столицы. Движение на улице после ЧП перекрыто, информирует столичный департамент транспорта.Ранее в социальных сетях появились сообщения, что на улице Правды обрушилась часть крыши, обломками завалило машины каршеринга и оборвало провода. В столичном главке МЧС подтвердили, что часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели."Пострадавших нет", - заявили агентству в префектуре, отвечая на соответствующий вопрос."Движение по улице Правды перекрыто в обоих направлениях. Там ведутся работы по уборке проезжей части", - отмечается в Telegram-канале московского дептранса.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, происшествия
В Москве обрушилась часть крыши у здания на улице Правды
14:06 28.06.2021 (обновлено: 16:33 28.06.2021)
Часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости.
Часть крыши здания на улице Правды в Москве
обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели. сообщили РИА Новости в столичном главке МЧС
.
"Поступило сообщение о частичном обрушении крыши одного из зданий на улице Правды, наши подразделения находятся на месте. Информацию пока уточняем", - сказал собеседник агентства.
Пострадавших при обрушении крыши на улице Правды в Москве нет, сообщили РИА Новости в префектуре Северного административного округа столицы. Движение на улице после ЧП перекрыто, информирует столичный департамент транспорта.
Ранее в социальных сетях появились сообщения, что на улице Правды обрушилась часть крыши, обломками завалило машины каршеринга и оборвало провода. В столичном главке МЧС подтвердили, что часть крыши здания на улице Правды в Москве обрушилась из-за сильного ветра, на месте работают спасатели.
"Пострадавших нет", - заявили агентству в префектуре, отвечая на соответствующий вопрос.
"Движение по улице Правды перекрыто в обоих направлениях. Там ведутся работы по уборке проезжей части", - отмечается в Telegram
-канале московского дептранса.