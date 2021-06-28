https://ria.ru/20210628/moskva-1738879192.html

Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 28.06.2021

Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды

Москвичей просят быть аккуратными на улице и за рулём из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:04

2021-06-28T12:04

2021-06-28T12:11

россия

погода

евгений тишковец

центр "фобос"

общество

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратными на улице и за рулём из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что "суперливень" ожидается в Москве в понедельник - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями",- говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210627/iyul-1738784952.html

россия

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2021

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россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос", общество, москва