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Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды - РИА Новости, 28.06.2021
Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
Москвичей просят быть аккуратными на улице и за рулём из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:04
2021-06-28T12:04
2021-06-28T12:11
россия
погода
евгений тишковец
центр "фобос"
общество
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичей просят быть аккуратными на улице и за рулём из-за прогнозируемой непогоды, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости о том, что "суперливень" ожидается в Москве в понедельник - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер."Просим автомобилистов быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов – быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями",- говорится в сообщении.
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россия, погода, евгений тишковец, центр "фобос", общество, москва
Москвичей предупредили об опасности на дорогах из-за непогоды
12:04 28.06.2021 (обновлено: 12:11 28.06.2021)
Москвичей просят быть аккуратными на улице и за рулём из-за прогнозируемой непогоды