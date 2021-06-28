https://ria.ru/20210628/moskva-1738876057.html
Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре - РИА Новости, 28.06.2021
Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду в понедельник, сообщается на сайте... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:53
2021-06-28T11:53
2021-06-28T11:53
погода
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду в понедельник, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."По прогнозам синоптиков Росгидромет с 13 часов с сохранением до конца суток 28 июня в отдельных районах города Москвы ожидается сильный ливень, очень сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра до 23 метров в секунду", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров, а также парковать автомобиль вдали от деревьев. Кроме того, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.
https://ria.ru/20210628/teplo-1738842215.html
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погода, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе и сильном ветре
Спасатели предупредили москвичей о дожде, грозе, граде и сильном ветре