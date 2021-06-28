https://ria.ru/20210628/moskva-1738849270.html

Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов

Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов - РИА Новости, 28.06.2021

Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов

Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве можно будет через приложения департамента транспорта столицы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T08:16

2021-06-28T08:16

2021-06-28T10:06

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве можно будет через приложения департамента транспорта столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.С 28 июня попасть в столичный общепит и на массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут только жители, которые сделали прививку от коронавируса либо переболели им не более чем полгода назад, а также обладатели отрицательного результата ПЦР-тестирования. Подтверждается иммунологический статус как раз таким кодом.Для их проверки доступны приложения "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы".Чтобы сделать это через сервис "Московский транспорт", нужно в меню выбрать соответствующую функцию в интерфейсе и отсканировать камерой код. Авторизовываться для этого необязательно.В приложении "Помощник Москвы" необходимо авторизоваться, перейти в раздел "Нарушения", нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке "Фиксация" выбрать "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)".Аналогичная функция в приложении "Метро Москвы" появится в ближайшее время.QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус". Также есть возможность воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.

https://ria.ru/20210627/abiturienty-1738803224.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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