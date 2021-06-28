https://ria.ru/20210628/moskva-1738849270.html
Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов
Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов - РИА Новости, 28.06.2021
Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов
Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве можно будет через приложения департамента транспорта столицы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T08:16
2021-06-28T08:16
2021-06-28T10:06
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве можно будет через приложения департамента транспорта столицы, сообщается в Telegram-канале ведомства.С 28 июня попасть в столичный общепит и на массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут только жители, которые сделали прививку от коронавируса либо переболели им не более чем полгода назад, а также обладатели отрицательного результата ПЦР-тестирования. Подтверждается иммунологический статус как раз таким кодом.Для их проверки доступны приложения "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы".Чтобы сделать это через сервис "Московский транспорт", нужно в меню выбрать соответствующую функцию в интерфейсе и отсканировать камерой код. Авторизовываться для этого необязательно.В приложении "Помощник Москвы" необходимо авторизоваться, перейти в раздел "Нарушения", нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке "Фиксация" выбрать "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)".Аналогичная функция в приложении "Метро Москвы" появится в ближайшее время.QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус". Также есть возможность воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Власти рассказали, где можно проверить QR-коды для посещения ресторанов
08:16 28.06.2021 (обновлено: 10:06 28.06.2021)
Проверить QR-коды в Москве при посещении кафе и ресторанов можно с помощью приложений дептранса
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Проверить QR-коды при посещении кафе и массовых мероприятий в Москве
можно будет через приложения департамента транспорта столицы, сообщается в Telegram-канале
ведомства.
С 28 июня попасть в столичный общепит и на массовые мероприятия с численностью более 500 человек смогут только жители, которые сделали прививку от коронавируса либо переболели им не более чем полгода назад, а также обладатели отрицательного результата ПЦР-тестирования. Подтверждается иммунологический статус как раз таким кодом.
Для их проверки доступны приложения "Московский транспорт", "Помощник Москвы" и "Метро Москвы".
Чтобы сделать это через сервис "Московский транспорт", нужно в меню выбрать соответствующую функцию в интерфейсе и отсканировать камерой код. Авторизовываться для этого необязательно.
В приложении "Помощник Москвы" необходимо авторизоваться, перейти в раздел "Нарушения", нажать на красный значок с изображением фотоаппарата. Во вкладке "Фиксация" выбрать "Проверка цифрового сертификата (QR-кода)".
Аналогичная функция в приложении "Метро Москвы" появится в ближайшее время.
QR-код можно получить в электронной медицинской карте москвича в разделе "Цифровой сертификат", в мобильном приложении "ЕМИАС.инфо", в поликлинике, на портале gosuslugi.ru, в мобильном приложении "Госуслуги СТОП коронавирус". Также есть возможность воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru
.