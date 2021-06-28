Москалькова заявила о формировании понятия "ковидные права"
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Татьяна Москалькова заявила о понятии "ковидные права" и о балансе ограничений и свободы
КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека и понимать, что в некоторых случаях коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным.
Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет.
"Сегодня можно уже сказать с уверенностью, что сформировалось такое понятие, по крайней мере мне так кажется, как ”ковидные права”. И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека", - сказала Москалькова на мероприятии в Казанском университете.
Кроме этого, в условиях пандемии следует разделять понятия коллективные и индивидуальные права, добавила омбудсмен.
"Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире, поэтому те меры, которые принимаются сегодня, – и мы будем обсуждать этот вопрос – они имеют право на существование, на такой подход", - сказала Москалькова.
Российский омбудсмен уже посещала Казанский университет в 2020 году. В прошлом году она рассказала студентам об отечественной истории возникновения института уполномоченного по правам человека, а также роли и месте омбудсмена в правозащитной системе РФ.