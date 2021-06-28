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Москалькова заявила о формировании понятия "ковидные права"
Москалькова заявила о формировании понятия "ковидные права" - РИА Новости, 28.06.2021
Москалькова заявила о формировании понятия "ковидные права"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", важно... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:31
2021-06-28T12:31
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КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека и понимать, что в некоторых случаях коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным.Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет."Сегодня можно уже сказать с уверенностью, что сформировалось такое понятие, по крайней мере мне так кажется, как ”ковидные права”. И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека", - сказала Москалькова на мероприятии в Казанском университете.Кроме этого, в условиях пандемии следует разделять понятия коллективные и индивидуальные права, добавила омбудсмен."Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире, поэтому те меры, которые принимаются сегодня, – и мы будем обсуждать этот вопрос – они имеют право на существование, на такой подход", - сказала Москалькова.Российский омбудсмен уже посещала Казанский университет в 2020 году. В прошлом году она рассказала студентам об отечественной истории возникновения института уполномоченного по правам человека, а также роли и месте омбудсмена в правозащитной системе РФ.
https://ria.ru/20210628/trebovaniya-1738853319.html
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вакцинация россиян от covid-19, россия, татьяна москалькова, казань, общество
Москалькова заявила о формировании понятия "ковидные права"
12:31 28.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Татьяна Москалькова заявила о понятии "ковидные права" и о балансе ограничений и свободы

Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 28 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что в условиях пандемии сформировалось такое понятие, как "ковидные права", важно находить баланс между нуждой в ограничениях и правами человека и понимать, что в некоторых случаях коллективное право имеет преимущество перед индивидуальным.
Москалькова находится с рабочим визитом в Казани. В понедельник она посетила Казанский (Приволжский) федеральный университет.
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"Сегодня можно уже сказать с уверенностью, что сформировалось такое понятие, по крайней мере мне так кажется, как ”ковидные права”. И очень важно сегодня разделить соразмерность между необходимостью ограничений и правами человека", - сказала Москалькова на мероприятии в Казанском университете.
Кроме этого, в условиях пандемии следует разделять понятия коллективные и индивидуальные права, добавила омбудсмен.
"Очень важно понять, что коллективное право имеет в данном случае преимущество перед индивидуальным правом, поскольку мы все заинтересованы в том, чтобы не просто спасти жизнь и здоровье человека, но спасти жизнь и здоровье цивилизационного пространства в мире, поэтому те меры, которые принимаются сегодня, – и мы будем обсуждать этот вопрос – они имеют право на существование, на такой подход", - сказала Москалькова.
Российский омбудсмен уже посещала Казанский университет в 2020 году. В прошлом году она рассказала студентам об отечественной истории возникновения института уполномоченного по правам человека, а также роли и месте омбудсмена в правозащитной системе РФ.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19РоссияТатьяна МоскальковаКазаньОбщество
 
 
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