https://ria.ru/20210628/mordoviya-1738875555.html

Мордовия отправила в затопленные районы Крыма более 20 тысяч литров воды

Мордовия отправила в затопленные районы Крыма более 20 тысяч литров воды - РИА Новости, 28.06.2021

Мордовия отправила в затопленные районы Крыма более 20 тысяч литров воды

Мордовия отправила в затопленные районы Крыма в качестве гуманитарной помощи более 20 тысяч литров воды, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:49

2021-06-28T11:49

2021-06-28T11:49

республика мордовия

подтопления в крыму

республика мордовия

республика крым

гуманитарная помощь

общество

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Мордовия отправила в затопленные районы Крыма в качестве гуманитарной помощи более 20 тысяч литров воды, сообщает пресс-служба главы региона."Крым пережил страшное стихийное бедствие, нарушена инфраструктура, появились перебои с электроэнергией и водоснабжением. Республикой Мордовия была организована акция по оказанию гуманитарной помощи Крыму. В такую жаркую погоду важно, чтобы у людей не было недостатка в элементарных вещах. Именно поэтому был отправлен грузовик с более чем 20 тысячами литров воды. Она будет использоваться в социально значимых учреждениях: больницах, детских садах и детских оздоровительных лагерях", - говорится в сообщении.Отмечается, что Мордовия готова оказать и другую гуманитарную помощь, если понадобится.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.

республика крым

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, республика мордовия, республика крым, гуманитарная помощь, общество