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Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину
Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину - РИА Новости, 28.06.2021
Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину
Работы первой очереди по благоустройству и озеленению парка микрорайона Солнечный в Красноярске, жители которого в 2019 году в ходе прямой линии пожаловались... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:45
2021-06-28T11:45
россия
александр усс
владимир путин
красноярский край
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Работы первой очереди по благоустройству и озеленению парка микрорайона Солнечный в Красноярске, жители которого в 2019 году в ходе прямой линии пожаловались президенту РФ на отсутствие инфраструктуры, завершены, продолжается второй этап строительства зоны отдыха, также в микрорайоне появились школа, детский сад и в планах властей в 2021 году сдать еще два, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.В июне 2019 года во время прямой линии жительница Солнечного Ксения Бессонова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что в ее микрорайоне не хватает школы, детского сада и парка. Путин попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, а потом доложить ему. Губернатор поручил городским властям разобраться в вопросе с инфраструктурой. Позже губернатор и мэр пообещали, что в течение года возле микрорайона появится парк, а в ближайшее время инфраструктура будет улучшена.По данным пресс-службы, строительство парка в микрорайоне Солнечный проводится в два этапа. Проект парка прошел через процедуру согласования с участием специалистов и местных жителей. Разработана проектно-сметная документация. В настоящий момент в парке реализована первая очередь благоустройства. Установлены детские площадки, лавочки, тренажеры, туалет, точки общественного питания. Также проведено озеленение."В текущем году подрядчики приступили к реализации второй очереди благоустройства. Все работы ведутся с учетом мнения местных жителей и при их активном участии. Несмотря на то, что строительство еще не закончено, в парке уже проводят массовые мероприятия", - сообщили в пресс-службе.По ее данным, на территории нового общественного пространства прошел праздник проводов зимы, ярмарка в Солнечном, массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.В пресс-службе отметили, что в сентябре 2019 года в рамках национального проекта "Образование" в микрорайоне Нанжуль-Солнечный построена школа №156, рассчитанная на 1280 мест. Также в планах властей строительство школы в третьем микрорайоне Солнечного."Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. На сегодняшний день правительство Красноярского края совместно с администрацией города Красноярск прорабатывает механизмы дальнейшей реализации проекта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что кроме школы в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" ввели в эксплуатацию детский сад №106 на 300 мест в Нанжуль-Солнечном."В 2021 году в микрорайоне Солнечный планируется к вводу в эксплуатацию два здания детских садов на 240 и 175 мест. В настоящее время проводятся организационные мероприятия по вводу в эксплуатацию детского сада в 3-м микрорайоне на 175 мест, который будет структурным подразделением действующего детского сада №326", - добавили в пресс-службе.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
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россия, александр усс, владимир путин, красноярский край, красноярск, общество
Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину
11:45 28.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВиды России. Красноярск
Виды России. Красноярск - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

Власти рассказали о социальных объектах микрорайона в Красноярске, откуда жаловались Путину

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Работы первой очереди по благоустройству и озеленению парка микрорайона Солнечный в Красноярске, жители которого в 2019 году в ходе прямой линии пожаловались президенту РФ на отсутствие инфраструктуры, завершены, продолжается второй этап строительства зоны отдыха, также в микрорайоне появились школа, детский сад и в планах властей в 2021 году сдать еще два, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.
В июне 2019 года во время прямой линии жительница Солнечного Ксения Бессонова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что в ее микрорайоне не хватает школы, детского сада и парка. Путин попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, а потом доложить ему. Губернатор поручил городским властям разобраться в вопросе с инфраструктурой. Позже губернатор и мэр пообещали, что в течение года возле микрорайона появится парк, а в ближайшее время инфраструктура будет улучшена.
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По данным пресс-службы, строительство парка в микрорайоне Солнечный проводится в два этапа. Проект парка прошел через процедуру согласования с участием специалистов и местных жителей. Разработана проектно-сметная документация. В настоящий момент в парке реализована первая очередь благоустройства. Установлены детские площадки, лавочки, тренажеры, туалет, точки общественного питания. Также проведено озеленение.
"В текущем году подрядчики приступили к реализации второй очереди благоустройства. Все работы ведутся с учетом мнения местных жителей и при их активном участии. Несмотря на то, что строительство еще не закончено, в парке уже проводят массовые мероприятия", - сообщили в пресс-службе.
По ее данным, на территории нового общественного пространства прошел праздник проводов зимы, ярмарка в Солнечном, массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.
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В пресс-службе отметили, что в сентябре 2019 года в рамках национального проекта "Образование" в микрорайоне Нанжуль-Солнечный построена школа №156, рассчитанная на 1280 мест. Также в планах властей строительство школы в третьем микрорайоне Солнечного.
"Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. На сегодняшний день правительство Красноярского края совместно с администрацией города Красноярск прорабатывает механизмы дальнейшей реализации проекта", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что кроме школы в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" ввели в эксплуатацию детский сад №106 на 300 мест в Нанжуль-Солнечном.
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"В 2021 году в микрорайоне Солнечный планируется к вводу в эксплуатацию два здания детских садов на 240 и 175 мест. В настоящее время проводятся организационные мероприятия по вводу в эксплуатацию детского сада в 3-м микрорайоне на 175 мест, который будет структурным подразделением действующего детского сада №326", - добавили в пресс-службе.
Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.
 
РоссияАлександр УссВладимир ПутинКрасноярский крайКрасноярскОбщество
 
 
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