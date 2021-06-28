https://ria.ru/20210628/mikrorayon-1738874923.html

Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину

Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину - РИА Новости, 28.06.2021

Власти рассказали о микрорайоне в Красноярске, откуда жаловались Путину

Работы первой очереди по благоустройству и озеленению парка микрорайона Солнечный в Красноярске, жители которого в 2019 году в ходе прямой линии пожаловались... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:45

2021-06-28T11:45

2021-06-28T11:45

россия

александр усс

владимир путин

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Работы первой очереди по благоустройству и озеленению парка микрорайона Солнечный в Красноярске, жители которого в 2019 году в ходе прямой линии пожаловались президенту РФ на отсутствие инфраструктуры, завершены, продолжается второй этап строительства зоны отдыха, также в микрорайоне появились школа, детский сад и в планах властей в 2021 году сдать еще два, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора.В июне 2019 года во время прямой линии жительница Солнечного Ксения Бессонова пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину, что в ее микрорайоне не хватает школы, детского сада и парка. Путин попросил губернатора Красноярского края Александра Усса съездить и поговорить с людьми, а потом доложить ему. Губернатор поручил городским властям разобраться в вопросе с инфраструктурой. Позже губернатор и мэр пообещали, что в течение года возле микрорайона появится парк, а в ближайшее время инфраструктура будет улучшена.По данным пресс-службы, строительство парка в микрорайоне Солнечный проводится в два этапа. Проект парка прошел через процедуру согласования с участием специалистов и местных жителей. Разработана проектно-сметная документация. В настоящий момент в парке реализована первая очередь благоустройства. Установлены детские площадки, лавочки, тренажеры, туалет, точки общественного питания. Также проведено озеленение."В текущем году подрядчики приступили к реализации второй очереди благоустройства. Все работы ведутся с учетом мнения местных жителей и при их активном участии. Несмотря на то, что строительство еще не закончено, в парке уже проводят массовые мероприятия", - сообщили в пресс-службе.По ее данным, на территории нового общественного пространства прошел праздник проводов зимы, ярмарка в Солнечном, массовые мероприятия, приуроченные ко Дню защиты детей.В пресс-службе отметили, что в сентябре 2019 года в рамках национального проекта "Образование" в микрорайоне Нанжуль-Солнечный построена школа №156, рассчитанная на 1280 мест. Также в планах властей строительство школы в третьем микрорайоне Солнечного."Разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы. На сегодняшний день правительство Красноярского края совместно с администрацией города Красноярск прорабатывает механизмы дальнейшей реализации проекта", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что кроме школы в 2019 году в рамках национального проекта "Демография" ввели в эксплуатацию детский сад №106 на 300 мест в Нанжуль-Солнечном."В 2021 году в микрорайоне Солнечный планируется к вводу в эксплуатацию два здания детских садов на 240 и 175 мест. В настоящее время проводятся организационные мероприятия по вводу в эксплуатацию детского сада в 3-м микрорайоне на 175 мест, который будет структурным подразделением действующего детского сада №326", - добавили в пресс-службе.Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным в 2021 году пройдет 30 июня, она стартует в полдень по московскому времени.

https://ria.ru/20210617/matkapital-1737422317.html

https://ria.ru/20210615/detsad-1737044136.html

https://ria.ru/20210519/kontrol-1732971489.html

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россия, александр усс, владимир путин, красноярский край, красноярск, общество