https://ria.ru/20210628/mgppu-1738601622.html

Депрессия из-за внешности приобрела размер "эпидемии", считают ученые

Депрессия из-за внешности приобрела размер "эпидемии", считают ученые - РИА Новости, 28.06.2021

Депрессия из-за внешности приобрела размер "эпидемии", считают ученые

Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали инструмент для диагностики физического перфекционизма –... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:00

2021-06-28T09:00

2021-06-28T09:00

москва

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу)

депрессия

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МОСКВА, 28 июн – РИА Новости. Ученые Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) разработали инструмент для диагностики физического перфекционизма – сверхзначимости красоты. Из-за него некоторые юноши и девушки страдают депрессией и нарушениями пищевого поведения, "эпидемию" которых отмечают отечественные и зарубежные авторы. Разработка будет способствовать созданию мер психогигиены и профилактики расстройств, которые помогут молодым людям построить здоровое и гармоничное отношение к своему телу и внешности, считают исследователи. Статья опубликована в журнале "Консультативная психология и психотерапия".В современном мире остро стоит проблема психических расстройств, связанных с недовольством своей внешностью и телом у молодежи, рассказали специалисты МГППУ. Важнейшим фактором этих проблем является так называемый физический перфекционизм – система установок личности, при которых для человека очень большое значение имеет достижение стандартов красоты. За последние 20 лет они существенно изменились, особенно у девушек: от неестественно худого тела на рубеже веков до спортивной фигуры с тонкой талией, но накачанным прессом и мускулатурой рук сейчас.Согласно культурно-исторической концепции Л.С. Выготского, развитие личности происходит в процессе интериоризации (переход от внешнего к внутреннему – прим.ред.) культурных норм, правил, обычаев, стандартов, другими словами – в процессе социализации и освоения представлений, выработанных в обществе. Эти представления далеко не всегда способствуют психическому здоровью. Современные исследования влияния культуры на отношение к собственной внешности, по словам ученых, показывают, что формирование негативного отношения к своему телу происходит вследствие интериоризации идеального образа тела, который транслируется современной массовой культурой, и сравнения собственного тела и этого образа.Смена стандартов красоты диктует необходимость пересмотра диагностических инструментов, оценивающих выраженность такой черты как физический перфекционизм, считают исследователи. Поэтому специалисты предложили новый способ – "Трехфакторную шкалу физического перфекционизма".Методика представляет собой список из десяти вопросов. Он включает три подшкалы, которые оценивают выраженность: готовности к использованию пластической хирургии для коррекции несовершенств внешности; высоких стандартов внешнего вида и степени фиксации внимания на нем; склонности к неблагоприятным социальным сравнениям своей внешности с внешним видом других людей и переживаний на тему возможных несовершенств своей внешности."Мы проверили надежность методики на молодежной выборке: в исследовании принимали участие российские девушки в возрасте от 18 до 23 лет из разных вузов страны. Была доказана тесная связь показателей этой методики с недовольством своей внешностью и показателями симптомов депрессии и тревоги", – прокомментировала Алла Холмогорова.Инструмент можно использовать для выявления групп повышенного риска среди учащейся молодежи, рассказали эксперты. Кроме того, он будет полезен в практике психологической помощи для выявления личностных факторов неадаптивного поведения (усиленные тренировки, голодные диеты и так далее), а также недовольства своей внешностью и тяжелого психического состояния."На кафедре клинической психологии и психотерапии МГППУ мы готовим предпосылки для разворачивания программ профилактики физического перфекционизма в вузах и школах. Важно, чтобы они были научно обоснованными и опирались на данные современных зарубежных и отечественных исследований. Разработанный опросник физического перфекционизма, несомненно, будет полезен в организации и реализации таких программ", – отметила Холмогорова.По словам ученых, новый инструмент должен послужить основой для разработки мер психогигиены и профилактики расстройств пищевого поведения, а также депрессивных и тревожных расстройств, угрожающий рост которых в молодежной популяции отмечается в последние десятилетия. Масштаб проблемы, по мнению отечественных и зарубежных ученых, уже носит характер эпидемии.В дальнейшем специалисты планируют исследовать динамику и структуру физического перфекционизма на протяжении последних лет, а также продолжить изучение связи физического перфекционизма с неудовлетворенностью своим телом, различными психическими расстройствами и деструктивными практиками стремления к недостижимому идеальному стандарту внешнего вида у современной молодежи.

https://ria.ru/20210328/krasota-1603029153.html

https://ria.ru/20201026/samarskiy-universitet-1581036065.html

https://ria.ru/20180104/1512123854.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, университетская наука, навигатор абитуриента, московский государственный психолого-педагогический университет (мгппу), депрессия