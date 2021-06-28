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Движение на Филевской линии метро восстановили
Движение на Филевской линии метро восстановили - РИА Новости, 28.06.2021
Движение на Филевской линии метро восстановили
Движение поездов на участке Филёвской линии метро Москвы, ранее прерванное из-за сильного дождя, восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранс... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:32
2021-06-28T17:35
россия
метро
департамент транспорта г. москвы
происшествия
москва
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов на участке Филёвской линии метро Москвы, ранее прерванное из-за сильного дождя, восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее было остановлено движение поездов на "голубой" ветке московского метро между "Киевской" и "Кунцевской"."Движение поездов на Филёвской линии (4) восстановлено", - говорится в сообщении.
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россия, метро, департамент транспорта г. москвы, происшествия, москва
Движение на Филевской линии метро восстановили
17:32 28.06.2021 (обновлено: 17:35 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбновленный поезд московского метро "Москва"
Обновленный поезд московского метро Москва - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Движение поездов на Филевской линии метро Москвы, прерванное из-за непогоды, восстановлено

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов на участке Филёвской линии метро Москвы, ранее прерванное из-за сильного дождя, восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".
Ранее было остановлено движение поездов на "голубой" ветке московского метро между "Киевской" и "Кунцевской".
"Движение поездов на Филёвской линии (4) восстановлено", - говорится в сообщении.
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