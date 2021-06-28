https://ria.ru/20210628/metro-1738937904.html

Движение на Филевской линии метро восстановили

Движение на Филевской линии метро восстановили - РИА Новости, 28.06.2021

Движение на Филевской линии метро восстановили

Движение поездов на участке Филёвской линии метро Москвы, ранее прерванное из-за сильного дождя, восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранс... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:32

2021-06-28T17:32

2021-06-28T17:35

россия

метро

департамент транспорта г. москвы

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Движение поездов на участке Филёвской линии метро Москвы, ранее прерванное из-за сильного дождя, восстановлено, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно".Ранее было остановлено движение поездов на "голубой" ветке московского метро между "Киевской" и "Кунцевской"."Движение поездов на Филёвской линии (4) восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/yasenevo-1738896426.html

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россия, метро, департамент транспорта г. москвы, происшествия, москва