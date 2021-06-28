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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210628/merkel-1738897928.html
Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии
Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2021
Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не остановит давление на власти Белоруссии, пока ситуация в стране не изменится. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:49
2021-06-28T13:49
протесты в белоруссии
совет ес
александр лукашенко
евросоюз
ангела меркель
белоруссия
в мире
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БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не остановит давление на власти Белоруссии, пока ситуация в стране не изменится."Мы приняли всеобъемлющий пакет санкций на Совете ЕС... Мы ввели в действие очень объемный санкционный режим, он начинает действовать, мы не уступим, пока ситуация в стране не изменится", - сказала Меркель, выступая на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html
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совет ес, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, в мире
Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии
13:49 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Ангела Меркель заявила, что ЕС не прекратит давление на власти Белоруссии до изменения ситуации

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БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не остановит давление на власти Белоруссии, пока ситуация в стране не изменится.
"Мы приняли всеобъемлющий пакет санкций на Совете ЕС... Мы ввели в действие очень объемный санкционный режим, он начинает действовать, мы не уступим, пока ситуация в стране не изменится", - сказала Меркель, выступая на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции.
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После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.
Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.
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В Германии назвали госпредприятия Белоруссии целью новых санкций ЕС
Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.
 
Протесты в БелоруссииСовет ЕСАлександр ЛукашенкоЕвросоюзАнгела МеркельБелоруссияВ мире
 
 
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