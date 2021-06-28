https://ria.ru/20210628/merkel-1738897928.html

Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии

Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии - РИА Новости, 28.06.2021

Меркель заявила, что ЕС продолжит давление на власти Белоруссии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не остановит давление на власти Белоруссии, пока ситуация в стране не изменится. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:49

2021-06-28T13:49

2021-06-28T13:49

протесты в белоруссии

совет ес

александр лукашенко

евросоюз

ангела меркель

белоруссия

в мире

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БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Евросоюз не остановит давление на власти Белоруссии, пока ситуация в стране не изменится."Мы приняли всеобъемлющий пакет санкций на Совете ЕС... Мы ввели в действие очень объемный санкционный режим, он начинает действовать, мы не уступим, пока ситуация в стране не изменится", - сказала Меркель, выступая на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет.Белорусские власти неоднократно заявляли, что протестные акции в стране координируются из-за границы. Лукашенко обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают". Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также отдельных предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека.Ситуация усугубилась после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс 23 мая, из-за ложного сообщения о минировании. Этим самолетом летел основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, его задержали. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Совет ЕС запретил использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза. ЕС, Великобритания, Канада и США приняли решение о расширении перечней физлиц, предприятий и организаций, в отношении которых введены ограничительные меры. Кроме того, в пятницу вступили в силу экономические секторальные санкции Европейского союза против Белоруссии. МИД Белоруссии на это заявил, что в ближайшие недели Минск постепенно запустит в действие ответные меры на санкции ЕС.

https://ria.ru/20210625/sanktsii-1738520030.html

https://ria.ru/20210621/sanktsii-1737944016.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет ес, александр лукашенко, евросоюз, ангела меркель, белоруссия, в мире