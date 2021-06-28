Меркель призвала страны ЕС обсуждать кибератаки напрямую с Москвой
12:52 28.06.2021 (обновлено: 13:20 28.06.2021)
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила прогресс в реализации идеи прямого диалога ЕС и России
БЕРЛИН, 28 июн – РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила прогресс в реализации идеи прямого диалога Евросоюза с Россией, но пока цель не достигнута.
"Проблемой было то, что мы, возможно, не сможем сейчас пойти на такую встречу с единой позицией, а такая встреча требует хорошей подготовки. С моей точки зрения, на такой встрече необходимо говорить по всем вопросам, которые нас беспокоят, и по тем, по которым мы хотим сотрудничать. Наиболее беспокоящим являются гибридные атаки, которым мы все подвергаемся – это Франция, это Германия, это Италия, я знаю также, что и балтийские страны. И я считаю, что в этом вопросе нужно говорить не только между собой, но прямо говорить об этом с российским президентом", - заявила она, выступая на совместном заседании парламентов ФРГ и Франции.
Она отметила, что президент США Джо Байден сделал это на встрече с Владимиром Путиным в отношении кибератак. "Почему Европа не может делать то же самое?" - заявила Меркель.
По ее словам, помимо этого страны ЕС должны обсуждать с Москвой другие проблемные вопросы, как Белоруссию, минский процесс по Украине, а также такие темы, как стратегические вопросы разоружения, мира и безопасности, будущего Сирии и Ливии, "где, естественно, можно изучить вместе с российским президентом, можно ли прийти к общим решениям". "Отношения между Россией и Европейским союзом в настоящее время действительно не назвать хорошими, но даже в холодную войну люди говорили друг с другом. Но отсутствие диалога не ведет к решению проблем. Но мы идентифицировали темы, по которым мы хотим говорить с Россией, мы поручили провести работу, чтобы определить формат и условия переговоров. Это значит, что мы продвинулись вперед, но пока не у цели", - добавил Меркель.