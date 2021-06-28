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Эксперты рассказали о компьютерах-зомби, тайно добывающих криптовалюту
Эксперты рассказали о компьютерах-зомби, тайно добывающих криптовалюту - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперты рассказали о компьютерах-зомби, тайно добывающих криптовалюту
Кибермошенники активно используют пиратские копии игр, чтобы заставить зараженные компьютеры добывать криптовалюту. К такому выводу пришли эксперты антивируса... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:47
2021-06-28T13:47
2021-06-28T13:48
наука
avast
компьютерные технологии
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Кибермошенники активно используют пиратские копии игр, чтобы заставить зараженные компьютеры добывать криптовалюту. К такому выводу пришли эксперты антивируса Avast.Вредоносное программное обеспечение получило название Crackonosh. Зараженные ПК помогают хакерам майнить криптовалюту Monero. По оценкам Avast, злоумышленники таким образом получили более 2 миллионов долларов.Crackonosh найден в пиратских копиях таких игр, как NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5 и The Sims 4, которые распространяются через торрент-сайты. Вирус запускает ресурсоемкий процесс, который влияет на работу компьютера, отбирая ресурсы на незаметный пользователю майнинг.В Avast считают, что по всему миру заражены сотни тысяч компьютеров. Рецепт борьбы довольно прост — не использовать пиратские программы и устанавливать антивирусный софт на компьютер.
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avast, компьютерные технологии, кибербезопасность, технологии
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости.
Кибермошенники активно используют пиратские копии игр, чтобы заставить зараженные компьютеры добывать криптовалюту. К такому выводу пришли
эксперты антивируса Avast
.
Вредоносное программное обеспечение получило название Crackonosh. Зараженные ПК помогают хакерам майнить криптовалюту Monero. По оценкам Avast, злоумышленники таким образом получили более 2 миллионов долларов.
Crackonosh найден в пиратских копиях таких игр, как NBA 2K19, Grand Theft Auto V, Far Cry 5 и The Sims 4, которые распространяются через торрент-сайты. Вирус запускает ресурсоемкий процесс, который влияет на работу компьютера, отбирая ресурсы на незаметный пользователю майнинг.
В Avast считают, что по всему миру заражены сотни тысяч компьютеров. Рецепт борьбы довольно прост — не использовать пиратские программы и устанавливать антивирусный софт на компьютер.