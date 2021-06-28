https://ria.ru/20210628/mali-1738846247.html

При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ

При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ - РИА Новости, 28.06.2021

При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ

Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T06:27

2021-06-28T06:27

2021-06-28T06:27

мали

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI.По данным радиостанции, вооруженные люди напали на автомобиль общественного транспорта в воскресенье близ населенного пункта Дуэнца. Отмечается, что пятеро пострадавших получили серьезные телесные повреждения.Радиостанция сообщает, что нападение было предположительно совершено джихадистами. Армия Мали заявила, что на место происшествия были направлены силы для обеспечения безопасности населения.

https://ria.ru/20210621/boeviki-1737920264.html

мали

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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