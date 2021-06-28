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При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ - РИА Новости, 28.06.2021
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:27
2021-06-28T06:27
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI.По данным радиостанции, вооруженные люди напали на автомобиль общественного транспорта в воскресенье близ населенного пункта Дуэнца. Отмечается, что пятеро пострадавших получили серьезные телесные повреждения.Радиостанция сообщает, что нападение было предположительно совершено джихадистами. Армия Мали заявила, что на место происшествия были направлены силы для обеспечения безопасности населения.
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мали, в мире
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
06:27 28.06.2021
 
© AP Photo / Jerome DelayВоеннослужащий армии Мали
Военнослужащий армии Мали - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© AP Photo / Jerome Delay

При нападении в центральной части Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI.
По данным радиостанции, вооруженные люди напали на автомобиль общественного транспорта в воскресенье близ населенного пункта Дуэнца. Отмечается, что пятеро пострадавших получили серьезные телесные повреждения.
Радиостанция сообщает, что нападение было предположительно совершено джихадистами. Армия Мали заявила, что на место происшествия были направлены силы для обеспечения безопасности населения.
Французские военные у вертолета на авиабазе малийских ВВС в городе Севаре - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
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