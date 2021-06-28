https://ria.ru/20210628/mali-1738846247.html
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ - РИА Новости, 28.06.2021
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T06:27
2021-06-28T06:27
2021-06-28T06:27
мали
в мире
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Шесть человек погибли и еще 13 пострадали в результате нападения в центральной части Мали, сообщает радиостанция RFI.По данным радиостанции, вооруженные люди напали на автомобиль общественного транспорта в воскресенье близ населенного пункта Дуэнца. Отмечается, что пятеро пострадавших получили серьезные телесные повреждения.Радиостанция сообщает, что нападение было предположительно совершено джихадистами. Армия Мали заявила, что на место происшествия были направлены силы для обеспечения безопасности населения.
https://ria.ru/20210621/boeviki-1737920264.html
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РИА Новости
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мали, в мире
При нападении в Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ
При нападении в центральной части Мали погибли шесть человек, сообщает СМИ