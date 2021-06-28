https://ria.ru/20210628/maksim-1738843125.html

Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы

Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы - РИА Новости, 28.06.2021

Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы

Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала поклонников не доверять источникам, которые... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T03:45

2021-06-28T03:45

2021-06-28T03:45

яна богушевская

россия

макsим (марина абросимова)

здоровье

общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о ее критическом состоянии.Накануне представитель артистки опровергла RT информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы остается крайне тяжелым.Собеседница телеканала отметила, что любые сведения, которые будут появляться в Сети, не следует воспринимать как правдивые.Представитель МакSим добавила, что сейчас беспокоить семью исполнительницы и ждать заявлений не стоит.Ранее артистка рассказала о госпитализации с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов. Позже врачи подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

https://rsport.ria.ru/20210621/maksim-1737849245.html

россия

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2021

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яна богушевская, россия, макsим (марина абросимова), здоровье, общество