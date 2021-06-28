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Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы
Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы - РИА Новости, 28.06.2021
Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы
Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала поклонников не доверять источникам, которые... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T03:45
2021-06-28T03:45
яна богушевская
россия
макsим (марина абросимова)
здоровье
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о ее критическом состоянии.Накануне представитель артистки опровергла RT информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы остается крайне тяжелым.Собеседница телеканала отметила, что любые сведения, которые будут появляться в Сети, не следует воспринимать как правдивые.Представитель МакSим добавила, что сейчас беспокоить семью исполнительницы и ждать заявлений не стоит.Ранее артистка рассказала о госпитализации с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов. Позже врачи подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
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яна богушевская, россия, макsим (марина абросимова), здоровье, общество
Представитель МакSим заявила о спекуляциях на болезни певицы
03:45 28.06.2021
 
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSимПевица МакSим
Певица МакSим - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой певицы МакSим

Представитель МакSим Яна Богушевская заявила о спекуляциях на болезни певицы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Официальный представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) Яна Богушевская в беседе с "Пятым каналом" призвала поклонников не доверять источникам, которые говорят о ее критическом состоянии.
Накануне представитель артистки опровергла RT информацию о переводе пациентки на экстракорпоральную мембранную оксигенацию (ЭКМО). При этом она пояснила, что состояние певицы остается крайне тяжелым.
Собеседница телеканала отметила, что любые сведения, которые будут появляться в Сети, не следует воспринимать как правдивые.
"Это либо спекуляции, либо слитая информация от людей, которые продадут собственных родителей за копейки", — заявила Богушевская.
Представитель МакSим добавила, что сейчас беспокоить семью исполнительницы и ждать заявлений не стоит.
Ранее артистка рассказала о госпитализации с пневмонией. На тот момент поражение легких составляло от сорока процентов. Позже врачи подключили МакSим к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.
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Яна БогушевскаяРоссияМакSим (Марина Абросимова)ЗдоровьеОбщество
 
 
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