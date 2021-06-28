https://ria.ru/20210628/lokdaun-1738912383.html

В Бурятии рассказали о реакции буддистов на введение локдауна

В Бурятии рассказали о реакции буддистов на введение локдауна - РИА Новости, 28.06.2021

В Бурятии рассказали о реакции буддистов на введение локдауна

Большинство верующих в Бурятии последовали призыву Буддийской традиционной сангхи России воздержаться от посещения дацанов на фоне введенного в регионе... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:11

2021-06-28T15:11

2021-06-28T15:11

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Большинство верующих в Бурятии последовали призыву Буддийской традиционной сангхи России воздержаться от посещения дацанов на фоне введенного в регионе локдауна, сообщила РИА Новости руководитель службы информации и связей с общественностью Иволгинского дацана Алла Намсараева.С 27 июня по 11 июля в Бурятии действует режим нерабочих дней. На две недели запрещена деятельность всех предприятий за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд."С начала локдауна в дацанах Бурятии стало существенно меньше людей. Большинство местных жителей откликнулись на призыв не посещать храмы, относятся к этому с пониманием. В дацанах сейчас в основном паломники из других регионов", - сказала Намсараева.По ее словам, Иволгинский дацан – главный храм региона, всего же на территории Бурятии действуют около 40 дацанов, относящихся к Буддийской традиционной сангхе России. "Везде рекомендации те же. Храмы открыты, но мы просим людей воздержаться от их посещения, кроме случаев острой необходимости, когда нужно поговорить в ламами. Например, смерть близких или другие тяжелые жизненные ситуации. Но и тогда нужно соблюдать все санитарные нормы. Режим изоляции введен на всей территории Бурятии, и мы стараемся его придерживаться", - подчеркнула Намсараева.Сейчас, по ее словам, молебны проходят при меньшем, чем обычно, количестве лам, в дацанах дважды в день обрабатывают дезраствором поверхности, на входе людям дезинфицируют руки, их просят надеть маску и соблюдать дистанцию. Так, например, в Иволгинском дацане "раньше можно было сесть на лавки, теперь там стоят стулья на расстоянии 1,5 метра друг от друга".Также руководитель пресс-службы напомнила, что обратиться к ламам можно по телефону и через соцсети. "Каждые три дня на странице Иволгинского дацана в соцсетях публикуется расписание молебнов, там же указан номер телефона, привязанный к карте, чтобы люди могли направить пожертвования, и имена, которые ламы зачитают на молебне", - заключила собеседница агентства.

https://radiosputnik.ria.ru/20210627/vaktsinatsiya-1738788546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, религия, россия, здоровье - общество