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В Бурятии приостановили работу торговых сетей на время локдауна
В Бурятии приостановили работу торговых сетей на время локдауна - РИА Новости, 28.06.2021
В Бурятии приостановили работу торговых сетей на время локдауна
Федеральные торговые сети в Бурятии приостановили работу на две недели на время действия локдауна, сообщает пресс-служба правительства республики. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:46
2021-06-28T10:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика бурятия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Федеральные торговые сети в Бурятии приостановили работу на две недели на время действия локдауна, сообщает пресс-служба правительства республики.Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд. Непривитому населению разрешен выход из дома только в экстренных случаях, для прогулок, занятий спортом при соблюдении дистанцирования или поездок на работу."Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции. Поддержку в этом вопросе оказали "Эльдорадо", "М-Видео", "Сеть Связной", все магазины одежды и обуви: "Глория Джинс", "Адидас", "Вайлдберриз", "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", H&amp;M, "МВМ", "Обувь России", "Юничел". Продолжит работу торговая сеть "Детский мир", в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание", - говорится в сообщении.В правительстве отметили, что о намерении продолжить работу в период ограничений заявили торговые сети DNS и "Ситилинк".По данным регионального главка Роспотребнадзора, на утро понедельника в регионе с начала пандемии зафиксировано 43 938 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 315 за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 40 644 человека, в том числе 105 за сутки. Умерли 1175 человек, в том числе за сутки 21 человек. В стационарах лечится 3208 пациентов, из них с осложненной внебольничной пневмонией – 2838 человека. В данный момент занятость коечного фонда составляет 93,1%.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика бурятия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
В Бурятии приостановили работу торговых сетей на время локдауна
10:46 28.06.2021
 
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев / Перейти в фотобанкОпустевшая улица Ленина в Улан-Удэ
Опустевшая улица Ленина в Улан-Удэ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Зорикто Дагбаев
Перейти в фотобанк

В Бурятии приостановили работу торговых сетей на время локдауна

Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 28 июн - РИА Новости. Федеральные торговые сети в Бурятии приостановили работу на две недели на время действия локдауна, сообщает пресс-служба правительства республики.
Ранее власти заявили, что с 27 июня по 11 июля в республике введен режим нерабочих дней. На две недели будет запрещена деятельность всех предприятий, за исключением жизнеобеспечивающих служб, продуктовых магазинов, торговых организаций, реализующих товары первой необходимости, аптек, ЖКХ, общественного транспорта, СМИ. Цель вводимых ограничений - переломить эпидобстановку, которая ухудшается пятую неделю подряд. Непривитому населению разрешен выход из дома только в экстренных случаях, для прогулок, занятий спортом при соблюдении дистанцирования или поездок на работу.
"Руководителям федеральных системообразующих торговых сетей было направлено обращение о необходимости приостановить работу на территории республики в период тотальной самоизоляции. Поддержку в этом вопросе оказали "Эльдорадо", "М-Видео", "Сеть Связной", все магазины одежды и обуви: "Глория Джинс", "Адидас", "Вайлдберриз", "Кари", "Твое", "Остин", "Спортмастер", H&M, "МВМ", "Обувь России", "Юничел". Продолжит работу торговая сеть "Детский мир", в ассортименте которой имеется продукция из перечня товаров первой необходимости, детское питание", - говорится в сообщении.
В правительстве отметили, что о намерении продолжить работу в период ограничений заявили торговые сети DNS и "Ситилинк".
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По данным регионального главка Роспотребнадзора, на утро понедельника в регионе с начала пандемии зафиксировано 43 938 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 315 за последние сутки. С начала пандемии выздоровели 40 644 человека, в том числе 105 за сутки. Умерли 1175 человек, в том числе за сутки 21 человек. В стационарах лечится 3208 пациентов, из них с осложненной внебольничной пневмонией – 2838 человека. В данный момент занятость коечного фонда составляет 93,1%.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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