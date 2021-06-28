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“Разрушительная стихия”: сильнейший ливень в Москве
“Разрушительная стихия”: сильнейший ливень в Москве - РИА Новости, 28.06.2021
“Разрушительная стихия”: сильнейший ливень в Москве
После недели аномальной жары на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате разгула стихии затопило станцию метро "Ясенево", из-за сильного ветра обрушилась часть крыши на улице Правды. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.
2021-06-28T17:05
2021-06-28T17:05
2021-06-28T17:17
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"Разрушающая стихия": на Москву обрушился сильнейший ливень
"Разрушающая стихия": на Москву обрушился сильнейший ливень
2021-06-28T17:05
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шторм в москве и подмосковье, видео
“Разрушительная стихия”: сильнейший ливень в Москве
После недели аномальной жары на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате разгула стихии затопило станцию метро "Ясенево", из-за сильного ветра обрушилась часть крыши на улице Правды. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.
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“Разрушительная стихия”: сильнейший ливень в Москве
17:05 28.06.2021 (обновлено: 17:17 28.06.2021)
После недели аномальной жары на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате разгула стихии затопило станцию метро "Ясенево", из-за сильного ветра обрушилась часть крыши на улице Правды. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.