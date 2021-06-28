“Разрушительная стихия”: сильнейший ливень в Москве

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После недели аномальной жары на Москву обрушился сильнейший ливень с грозой. В результате разгула стихии затопило станцию метро "Ясенево", из-за сильного ветра обрушилась часть крыши на улице Правды. По данным комплекса городского хозяйства столицы, в некоторых районах выпало до 70% месячной нормы осадков.