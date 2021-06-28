https://ria.ru/20210628/liven-1738917364.html

В Москве отчитались о состоянии систем жизнеобеспечения после ливня

В Москве отчитались о состоянии систем жизнеобеспечения после ливня - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве отчитались о состоянии систем жизнеобеспечения после ливня

Все системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды нет, сообщает столичный комплекс городского... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:39

2021-06-28T15:39

2021-06-28T16:45

жкх

москва

общество

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Все системы жизнеобеспечения Москвы работают штатно, аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды нет, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Аварийных отключений потребителей из-за ухудшения погоды в Москве нет", - говорится в сообщении.Ранее городские службы начали устранять последствия непогоды, в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков.

https://ria.ru/20210628/liven-1738914661.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, москва, общество, происшествия