https://ria.ru/20210628/liven-1738914661.html

В Москве начали устранять последствия сильного ливня

В Москве начали устранять последствия сильного ливня - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве начали устранять последствия сильного ливня

Городские службы начали устранять последствия непогоды, в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков, сообщает столичный комплекс... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:24

2021-06-28T15:24

2021-06-28T16:44

городское хозяйство москвы

мосводосток

telegram (приложение)

москва

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Городские службы начали устранять последствия непогоды, в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков, сообщает столичный комплекс городского хозяйства в своем Telegram-канале."Городские службы устраняют последствия непогоды. На всей территории столицы выпали сверхинтенсивные осадки – в некоторых районах до 70% от месячной нормы", - говорится в сообщении.Отмечается, что наибольшее количество осадков зафиксировано на юго-западе столицы - 53 миллиметра, в центральном округе - 43 миллиметра, на севере и северо-западе (Волоколамское шоссе - 43 миллиметра, Дмитровское шоссе - 41 миллиметр)."В местах временных скоплений воды работают бригады ГУП "Мосводосток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210628/liven-1738889040.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городское хозяйство москвы, мосводосток, telegram (приложение), москва