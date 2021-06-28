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В России не зафиксировали смертей после вакцинации от коронавируса

В России не зафиксировали смертей после вакцинации от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021

В России не зафиксировали смертей после вакцинации от коронавируса

Летальных исходов после вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:08

2021-06-28T16:08

2021-06-28T17:08

здоровье - общество

общество

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

михаил мурашко

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 июн - РИА Новости. Летальных исходов после вакцинации от коронавируса в РФ не зафиксировано, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко."Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня у нас не зафиксировано", - сказал он в эфире программы "Познер" на Первом канале."Ни одного случая", - уточнил министр.

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2021

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здоровье - общество, общество, коронавирус в россии, россия, михаил мурашко