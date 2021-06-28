https://ria.ru/20210628/lekarstvo-1738965227.html
"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА
"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА - РИА Новости, 28.06.2021
"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА
Фонд "Круг добра" начал прием заявок на закупку незарегистрированного в России препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией, заявили... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:21
2021-06-28T20:21
2021-06-28T20:48
фонд "круг добра"
россия
здоровье - общество
владимир путин
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Фонд "Круг добра" начал прием заявок на закупку незарегистрированного в России препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава.Сейчас собирают медицинские документы и уточняют, какова потребность в лекарстве в различных регионах страны, а также дозировки и сроки поставок."Препаратом Золгенсма будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов", — говорится в сообщении.Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со СМА."Круг добра" создали в январе указом Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями, хроническими и теми, что угрожают жизни, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.
https://ria.ru/20210513/sma-1732201265.html
https://ria.ru/20210220/lekarstvo-1598317386.html
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фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин, общество
"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА
20:21 28.06.2021 (обновлено: 20:48 28.06.2021)
"Круг добра" начал принимать заявки на незарегистрированное в России лекарство для детей с СМА