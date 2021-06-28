https://ria.ru/20210628/lekarstvo-1738965227.html

"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА

"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА - РИА Новости, 28.06.2021

"Круг добра" начал принимать заявки на лекарство для детей с СМА

Фонд "Круг добра" начал прием заявок на закупку незарегистрированного в России препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией, заявили... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T20:21

2021-06-28T20:21

2021-06-28T20:48

фонд "круг добра"

россия

здоровье - общество

владимир путин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155299/81/1552998138_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_258ca019175855614a2568debc19a425.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Фонд "Круг добра" начал прием заявок на закупку незарегистрированного в России препарата Золгенсма для детей со спинальной мышечной атрофией, заявили журналистам в пресс-службе Минздрава.Сейчас собирают медицинские документы и уточняют, какова потребность в лекарстве в различных регионах страны, а также дозировки и сроки поставок."Препаратом Золгенсма будут обеспечиваться дети в возрасте до двух лет, имеющие соответствующие показания по решению врачебных консилиумов", — говорится в сообщении.Фонд уже обеспечил лекарственными препаратами 1083 ребенка с тяжелыми заболеваниями, включая детей со СМА."Круг добра" создали в январе указом Владимира Путина. Среди приоритетных задач фонда — реализация дополнительного механизма организации и финансового обеспечения медпомощи детям с тяжелыми заболеваниями, хроническими и теми, что угрожают жизни, в том числе редкими, а также обеспечение их лекарствами и медицинскими изделиями, включая не зарегистрированные в России.

https://ria.ru/20210513/sma-1732201265.html

https://ria.ru/20210220/lekarstvo-1598317386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фонд "круг добра", россия, здоровье - общество, владимир путин, общество