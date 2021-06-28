https://ria.ru/20210628/lager-1738871094.html

Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере

Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере - РИА Новости, 28.06.2021

Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере

Полиция проверяет попавшее в соцсети видео с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:29

2021-06-28T11:29

2021-06-28T11:48

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геленджик

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Полиция проверяет попавшее в соцсети видео с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором одна девочка-подросток бьет другую в присутствии сверстников, глумясь над ней. В сообщении пояснялось, что действие разворачивается в одном из детских лагерей Геленджика, пятеро девочек якобы сбились в банду и унижают других детей. Отмечалось, что у девочки, избиение которой попало на видео, вырван клок волос. Сообщалось, что директор и вожатые отняли у детей телефон и удалили фотографии и видео с издевательствами."По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки. По результатам ее проведения сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, отвечая на вопрос о реакции правоохранителей на инцидент.В пресс-службе геленджикской мэрии агентству сообщили, что глава Кабардинскго округа Григорий Кялов в понедельник встретится в связи с происшествием с директором лагеря и с вожатыми. Кроме того, на территории лагеря круглосуточно находится инспектор по делам несовершеннолетних.

https://ria.ru/20210531/obvinenie-1734872734.html

https://ria.ru/20210607/proisshestvie-1735942921.html

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гумвд, геленджик, краснодарский край, происшествия