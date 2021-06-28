https://ria.ru/20210628/lager-1738871094.html
Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере
Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере - РИА Новости, 28.06.2021
Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере
Полиция проверяет попавшее в соцсети видео с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:29
2021-06-28T11:29
2021-06-28T11:48
гумвд
геленджик
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_c0b83f34738b46589ced6480d0317181.jpg
КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости. Полиция проверяет попавшее в соцсети видео с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Краснодарскому краю.На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором одна девочка-подросток бьет другую в присутствии сверстников, глумясь над ней. В сообщении пояснялось, что действие разворачивается в одном из детских лагерей Геленджика, пятеро девочек якобы сбились в банду и унижают других детей. Отмечалось, что у девочки, избиение которой попало на видео, вырван клок волос. Сообщалось, что директор и вожатые отняли у детей телефон и удалили фотографии и видео с издевательствами."По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки. По результатам ее проведения сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, отвечая на вопрос о реакции правоохранителей на инцидент.В пресс-службе геленджикской мэрии агентству сообщили, что глава Кабардинскго округа Григорий Кялов в понедельник встретится в связи с происшествием с директором лагеря и с вожатыми. Кроме того, на территории лагеря круглосуточно находится инспектор по делам несовершеннолетних.
https://ria.ru/20210531/obvinenie-1734872734.html
https://ria.ru/20210607/proisshestvie-1735942921.html
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0b/1572801158_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_209e397f2192a21efbcfc23006bf7b22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гумвд, геленджик, краснодарский край, происшествия
Полиция проверит видео с избиением девочки в геленджикском лагере
11:29 28.06.2021 (обновлено: 11:48 28.06.2021)
Полиция проверит видео с избиением девочки сверстницами в геленджикском лагере
КРАСНОДАР, 27 июн – РИА Новости.
Полиция проверяет попавшее в соцсети видео с избиением девочки сверстницами в детском лагере в Геленджике
, сообщили РИА Новости в ГУМВД
по Краснодарскому краю
.
На минувшей неделе в соцсетях появилось видео, на котором одна девочка-подросток бьет другую в присутствии сверстников, глумясь над ней. В сообщении пояснялось, что действие разворачивается в одном из детских лагерей Геленджика, пятеро девочек якобы сбились в банду и унижают других детей. Отмечалось, что у девочки, избиение которой попало на видео, вырван клок волос. Сообщалось, что директор и вожатые отняли у детей телефон и удалили фотографии и видео с издевательствами.
"По факту выявленной публикации материал зарегистрирован. Назначено проведение проверки. По результатам ее проведения сотрудниками полиции будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили РИА Новости в региональном главке МВД, отвечая на вопрос о реакции правоохранителей на инцидент.
В пресс-службе геленджикской мэрии агентству сообщили, что глава Кабардинскго округа Григорий Кялов в понедельник встретится в связи с происшествием с директором лагеря и с вожатыми. Кроме того, на территории лагеря круглосуточно находится инспектор по делам несовершеннолетних.