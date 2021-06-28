https://ria.ru/20210628/kran-1738957020.html

В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня

В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня - РИА Новости, 28.06.2021

В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня

Главгосстройнадзор начал административное расследование в отношении генподрядчика ЖК "Новые Островцы", где упал башенный кран, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T19:08

2021-06-28T19:08

2021-06-28T20:15

раменское

московская область (подмосковье)

главгосстройнадзор

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728240694_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_aa83fac557fdd6df660334a9d516290b.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главгосстройнадзор начал административное расследование в отношении генподрядчика ЖК "Новые Островцы", где упал башенный кран, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области.В понедельник в Раменском городском округе упал башенный кран и повредил ограждение строительной площадки и линии электропередачи."По факту падения башенного крана в ЖК "Новые Островцы" Главгосстройнадзор начал административное расследование. По предварительной версии, ЧП произошло в связи с погодными условиями", - следует из сообщения.Отмечается, что в случае, если будет доказана вина застройщика, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Последняя плановая проверка на объекте проводилась с 13 мая по 4 июня."На момент проверочных мероприятий... нарушений выявлено не было", - следует из сообщения.

раменское

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раменское, московская область (подмосковье), главгосстройнадзор, москва, происшествия