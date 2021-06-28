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В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня
В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня - РИА Новости, 28.06.2021
В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня
Главгосстройнадзор начал административное расследование в отношении генподрядчика ЖК "Новые Островцы", где упал башенный кран, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T19:08
2021-06-28T19:08
2021-06-28T20:15
раменское
московская область (подмосковье)
главгосстройнадзор
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Главгосстройнадзор начал административное расследование в отношении генподрядчика ЖК "Новые Островцы", где упал башенный кран, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Московской области.В понедельник в Раменском городском округе упал башенный кран и повредил ограждение строительной площадки и линии электропередачи."По факту падения башенного крана в ЖК "Новые Островцы" Главгосстройнадзор начал административное расследование. По предварительной версии, ЧП произошло в связи с погодными условиями", - следует из сообщения.Отмечается, что в случае, если будет доказана вина застройщика, ему грозит штраф до 300 тысяч рублей. Последняя плановая проверка на объекте проводилась с 13 мая по 4 июня."На момент проверочных мероприятий... нарушений выявлено не было", - следует из сообщения.
раменское
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раменское, московская область (подмосковье), главгосстройнадзор, москва, происшествия
В Подмосковье начали проверку после падения башенного крана из-за ливня
19:08 28.06.2021 (обновлено: 20:15 28.06.2021)
Главгосстройнадзор начал проверку после падения башенного крана во время ливня