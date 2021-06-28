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В Подмосковье рухнул башенный кран
В Подмосковье рухнул башенный кран - РИА Новости, 28.06.2021
В Подмосковье рухнул башенный кран
Башенный кран упал на стройке в городском округе Раменское, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:26
2021-06-28T15:33
евгений тишковец
москва
раменское
общество
происшествия
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Башенный кран упал на стройке в городском округе Раменское, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На стройке в городском округе Раменское произошло падение башенного крана", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших в результате происшествия уточняется."По состоянию на 15.00 мск на территории Подмосковья зарегистрировано падение восьми деревьев", - заключил собеседник агентства.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
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евгений тишковец, москва, раменское, общество, происшествия
В Подмосковье рухнул башенный кран
15:26 28.06.2021 (обновлено: 15:33 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Валерий МельниковДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников

Башенный кран рухнул на стройке в подмосковном Раменском

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Башенный кран упал на стройке в городском округе Раменское, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На стройке в городском округе Раменское произошло падение башенного крана", - сказал собеседник агентства.
По его словам, информация о пострадавших в результате происшествия уточняется.
"По состоянию на 15.00 мск на территории Подмосковья зарегистрировано падение восьми деревьев", - заключил собеседник агентства.
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
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