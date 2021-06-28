https://ria.ru/20210628/kran-1738914806.html

В Подмосковье рухнул башенный кран

В Подмосковье рухнул башенный кран - РИА Новости, 28.06.2021

В Подмосковье рухнул башенный кран

Башенный кран упал на стройке в городском округе Раменское, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:26

2021-06-28T15:26

2021-06-28T15:33

евгений тишковец

москва

раменское

общество

происшествия

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Башенный кран упал на стройке в городском округе Раменское, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На стройке в городском округе Раменское произошло падение башенного крана", - сказал собеседник агентства.По его словам, информация о пострадавших в результате происшествия уточняется."По состоянию на 15.00 мск на территории Подмосковья зарегистрировано падение восьми деревьев", - заключил собеседник агентства.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

https://ria.ru/20210628/yasenevo-1738896426.html

москва

раменское

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евгений тишковец, москва, раменское, общество, происшествия