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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738968317.html
В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19
В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19
Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Cанкт-Петербурге сейчас выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости, сообщил председатель городского РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:52
2021-06-28T21:56
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здоровье - общество
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Cанкт-Петербурге сейчас выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Доля пациентов молодого возраста, 20-40 лет, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну. Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально", - сказал он.По его словам, в текущую волну уровень заболеваемости COVID-19 среди детей существенно ниже, чем во вторую волну.Доля пациентов в тяжелом состоянии в реанимации составляет 22–23%, это соответствует цифрам зимнего периода, добавил Лисовец.
https://ria.ru/20210625/beglov-1738518940.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, александр беглов, санкт-петербург, общество
В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19
20:52 28.06.2021 (обновлено: 21:56 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОтделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе "Ленэкспо"
Отделение больных средней тяжести во временном госпитале для больных COVID-19, организованном в выставочном комплексе Ленэкспо - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Власти Петербурга заявили, что доля молодых пациентов с COVID-19 в третью волну выше, чем ранее

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Cанкт-Петербурге сейчас выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
"Доля пациентов молодого возраста, 20-40 лет, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну. Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально", - сказал он.
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По его словам, в текущую волну уровень заболеваемости COVID-19 среди детей существенно ниже, чем во вторую волну.
Доля пациентов в тяжелом состоянии в реанимации составляет 22–23%, это соответствует цифрам зимнего периода, добавил Лисовец.
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