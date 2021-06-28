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В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19
В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19
Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Cанкт-Петербурге сейчас выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости, сообщил председатель городского РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T20:52
2021-06-28T20:52
2021-06-28T21:56
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Доля пациентов с COVID-19 в возрасте от 20 до 40 лет в Cанкт-Петербурге сейчас выше, чем в первую и вторую волну заболеваемости, сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец."Доля пациентов молодого возраста, 20-40 лет, которых госпитализируют в стационары, существенно выше, чем в первую и вторую волну. Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально", - сказал он.По его словам, в текущую волну уровень заболеваемости COVID-19 среди детей существенно ниже, чем во вторую волну.Доля пациентов в тяжелом состоянии в реанимации составляет 22–23%, это соответствует цифрам зимнего периода, добавил Лисовец.
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В Петербурге стало больше молодых пациентов с COVID-19
20:52 28.06.2021 (обновлено: 21:56 28.06.2021)
Власти Петербурга заявили, что доля молодых пациентов с COVID-19 в третью волну выше, чем ранее