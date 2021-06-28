Ученые рассказали о сроках нового пика COVID-19
16:16 28.06.2021 (обновлено: 19:47 28.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Ученый из СПбГУ Захаров рассказал о сроках нового пика COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля, сообщил РИА Новости руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров.
"Анализируя полученную за прошедшую неделю информацию, можно заметить, что с 24 июня количество ежедневных новых случаев заболевания колеблется незначительно, и, следовательно, в ближайшие дни возможна стабилизация на уровне не выше 22,5 тысячи новых случаев заболевания", - рассказал он.
По оценке эксперта, в начале июля количество ежедневных новых случаев заболевания начнет убывать. "Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад", - прогнозирует Захаров.
Ранее специалисты Центр интеллектуальной логистики спрогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец июня, когда ежесуточно будет фиксироваться более 21 тысячи заболевших, информирует пресс-служба СПбГУ. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки прирост новых случаев коронавируса в РФ составил 21 650.
Предыдущий, февральский прогноз ученых СПбГУ предполагал снижение темпов заболеваемости в России во второй декаде апреля, а в Петербурге — после 10 мая. "Эти расчеты учитывали, что вакцинация охватит значительную часть восприимчивых к вирусу людей, однако ожидания не оправдались", - уточняет университет.