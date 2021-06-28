https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738924042.html

Ученые рассказали о сроках нового пика COVID-19

Ученые рассказали о сроках нового пика COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

Ученые рассказали о сроках нового пика COVID-19

Стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:16

2021-06-28T16:16

2021-06-28T19:47

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

санкт-петербургский государственный университет

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738254020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b3a843a183e70caae0e2d61b70341dc6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июн – РИА Новости. Стабилизация ситуации с COVID-19 в России на уровне не более 22,5 тысячи заболевших в сутки возможна в ближайшие дни, пандемия может пойти на спад примерно к середине июля, сообщил РИА Новости руководитель Центра интеллектуальной логистики Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров."Анализируя полученную за прошедшую неделю информацию, можно заметить, что с 24 июня количество ежедневных новых случаев заболевания колеблется незначительно, и, следовательно, в ближайшие дни возможна стабилизация на уровне не выше 22,5 тысячи новых случаев заболевания", - рассказал он.По оценке эксперта, в начале июля количество ежедневных новых случаев заболевания начнет убывать. "Если это произойдет, то примерно к 15 июля количество болеющих людей может выйти на уровень около 500 тысяч и затем начнет уменьшаться. То есть эпидемия пойдет на спад", - прогнозирует Захаров.Ранее специалисты Центр интеллектуальной логистики спрогнозировали, что пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на конец июня, когда ежесуточно будет фиксироваться более 21 тысячи заболевших, информирует пресс-служба СПбГУ. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, за минувшие сутки прирост новых случаев коронавируса в РФ составил 21 650.Предыдущий, февральский прогноз ученых СПбГУ предполагал снижение темпов заболеваемости в России во второй декаде апреля, а в Петербурге — после 10 мая. "Эти расчеты учитывали, что вакцинация охватит значительную часть восприимчивых к вирусу людей, однако ожидания не оправдались", - уточняет университет.

https://ria.ru/20210628/prognoz-1738888519.html

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738022723.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, санкт-петербургский государственный университет, санкт-петербург