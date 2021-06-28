https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738878128.html

У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19

У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19

У четырех россиян, прилетевших в Афины из Москвы, выявили COVID-19, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T12:00

2021-06-28T12:00

2021-06-28T17:18

туризм

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус covid-19

россия

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греция

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АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости. У четырех россиян, прилетевших в Афины из Москвы, выявили COVID-19, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.С 30 июня все въезжающие в Грецию граждане России обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста независимо от того, сделали они прививку от коронавируса или нет. Кроме этого, все они должны пройти обязательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус в точках въезда и дождаться на месте результата. Если он окажется положительным, то их поместят на десятидневный карантин. "В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний" (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах", — рассказал собеседник агентства.При этом он подчеркнул, что сертификаты о вакцинации были настоящими."Раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей. Сейчас сразу у четырех человек", — добавил он. Помимо этого, по его данным, аналогичные случаи происходили с россиянами на Кипре.В Греции с 28 июня отменяется комендантский час, введенный более семи с половиной месяцев назад, 7 ноября 2020 года, вместе с всеобщим карантином из-за коронавируса. Начиная с сегодняшнего дня Россия увеличивает число рейсов в Грецию: по маршруту Москва — Афины — с четырех до семи в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.

https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html

https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html

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туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, греция