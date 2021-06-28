Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738878128.html
У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19
У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19
У четырех россиян, прилетевших в Афины из Москвы, выявили COVID-19, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:00
2021-06-28T17:18
туризм
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574591538_0:77:1650:1005_1920x0_80_0_0_ade24495870790fe71218daf2a7105a9.jpg
АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости. У четырех россиян, прилетевших в Афины из Москвы, выявили COVID-19, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.С 30 июня все въезжающие в Грецию граждане России обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста независимо от того, сделали они прививку от коронавируса или нет. Кроме этого, все они должны пройти обязательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус в точках въезда и дождаться на месте результата. Если он окажется положительным, то их поместят на десятидневный карантин. "В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний" (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах", — рассказал собеседник агентства.При этом он подчеркнул, что сертификаты о вакцинации были настоящими."Раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей. Сейчас сразу у четырех человек", — добавил он. Помимо этого, по его данным, аналогичные случаи происходили с россиянами на Кипре.В Греции с 28 июня отменяется комендантский час, введенный более семи с половиной месяцев назад, 7 ноября 2020 года, вместе с всеобщим карантином из-за коронавируса. Начиная с сегодняшнего дня Россия увеличивает число рейсов в Грецию: по маршруту Москва — Афины — с четырех до семи в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.
https://ria.ru/20210614/koronavirus-1736922712.html
https://ria.ru/20210622/koronavirus-1738026263.html
россия
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574591538_105:0:1545:1080_1920x0_80_0_0_289282e96f1ba5b1aa6405ef67d97817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, вакцинация россиян от covid-19, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, греция
У четверых вакцинированных пассажиров рейса Москва — Афины нашли COVID-19
12:00 28.06.2021 (обновлено: 17:18 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Домодедово / Перейти в фотобанкСотрудники аэропорта Домодедово дезинфекцируют салон самолета
Сотрудники аэропорта Домодедово дезинфекцируют салон самолета - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба аэропорта Домодедово
Перейти в фотобанк

Проверка самолета Москва — Афины выявила коронавирус у четверых россиян с сертификатами

Читать ria.ru в
АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости. У четырех россиян, прилетевших в Афины из Москвы, выявили COVID-19, сообщил РИА Новости источник в туристической отрасли.
С 30 июня все въезжающие в Грецию граждане России обязаны иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 или экспресс-теста независимо от того, сделали они прививку от коронавируса или нет. Кроме этого, все они должны пройти обязательный ПЦР-тест или экспресс-тест на коронавирус в точках въезда и дождаться на месте результата. Если он окажется положительным, то их поместят на десятидневный карантин.
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 10:28Распространение коронавируса
Врач рассказала, как вакцинированные от коронавируса переносят COVID-19
"В субботу, 26 июня, была проведена поголовная проверка всех пассажиров самолета "Эгейских авиалиний" (Aegean). Все они прошли экспресс-тест. У четырех туристов тест был положительный, всех их поместили на карантин в Афинах", — рассказал собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что сертификаты о вакцинации были настоящими.
"Раньше на границе выявлялись единичные случаи коронавируса у вакцинированных людей. Сейчас сразу у четырех человек", — добавил он. Помимо этого, по его данным, аналогичные случаи происходили с россиянами на Кипре.
В Греции с 28 июня отменяется комендантский час, введенный более семи с половиной месяцев назад, 7 ноября 2020 года, вместе с всеобщим карантином из-за коронавируса. Начиная с сегодняшнего дня Россия увеличивает число рейсов в Грецию: по маршруту Москва — Афины — с четырех до семи в неделю, также разрешаются полеты Москва — Салоники и Москва — Ираклион по пять рейсов в неделю, Москва — Родос и Москва — Корфу по четыре рейса в неделю, Москва — Араксос и Москва — Закинтос по два рейса в неделю, Ростов-на-Дону — Салоники, Минеральные Воды — Салоники и Самара — Салоники по два рейса в неделю, Краснодар — Салоники и Казань — Салоники по одному рейсу в неделю.
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 09:45Распространение коронавируса
Назван симптом коронавируса, который проявляется только у вакцинированных
 
Распространение коронавирусаТуризмВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоГреция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:32В Подмосковье проверят обстоятельства смерти мальчика из-за непогоды
08:24На площадке арт-кластера "Таврида" в Крыму заложили аллею звезд
08:23При пожаре в бытовке в Татарстане погибли мужчина и девочка
08:18Крупный пожар в торговом центре "Триумф" в Пензе ликвидировали
08:15Заместителя премьера Австралии оштрафовали за отсутствие маски
08:13Аналитики рассказали о взрывном спросе на аренду самокатов в России
08:09С севшего на мель судна в Петербурге эвакуировали более 70 человек
08:06В Хабаровский край поступили 50 тысяч доз вакцины от COVID-19
08:01Пелоси представила резолюцию о расследовании беспорядков у Капитолия
08:00Турецкие амбиции. Грозит ли Стамбульский канал российскому флоту
07:39Байден заявил о необходимости стабильных отношений с Россией
07:38В Москве из-за непогоды упали 170 деревьев, повреждены 45 автомобилей
07:12"Столото" разыскивает восемь победителей новогоднего розыгрыша
07:07В Пензе загорелся торговый центр
06:51В Турции ученые обнаружили сразу 11 древних чудес
06:11Эксперт не ждет снижения заболеваемости COVID-19 после жарких дней
06:09Россияне стали чаще платить по "плохим" долгам
06:06Карту "Мир" с июля должно принимать большее число российских магазинов
05:49Мошенники начали продавать поддельные QR-коды для посещения кафе в Москве
05:13Эксперт рассказал, чем опасна полная разрядка и зарядка смартфона
Лента новостейМолния