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https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738876343.html
Москвичи не могут попасть на ПЦР из-за полной записи
Москвичи не могут попасть на ПЦР из-за полной записи - РИА Новости, 28.06.2021
Москвичи не могут попасть на ПЦР из-за полной записи
Москвичи не могут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование в городские поликлиники из-за полной записи, при этом на вакцинацию от коронавируса мест много,... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:54
2021-06-28T11:54
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичи не могут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование в городские поликлиники из-за полной записи, при этом на вакцинацию от коронавируса мест много, можно записаться день в день, следует из данных записи на портале мэра и правительства столицы.Как передают корреспонденты РИА Новости, на вакцинацию в поликлиники запись свободная. Например, вакцинацию в детской городской поликлинике №104, филиал 1, начиная с сегодняшнего дня, доступно большое количество временных слотов, начиная с 11.05, и до 21.25, с интервалом в пять минут.Также в городскую поликлинику №68, филиал 4 на Пречистенской набережной записаться на прививку можно только начиная со среды, зато временных слотов много. В городской поликлинике №66, филиал 4 запись на вакцинацию доступна со вторника, свободного времени очень много, интервал записи 10 минут. Также запись на прививку свободна и в поликлинике № 3 на Большой Бронной улице, попасть на прививку можно уже с сегодняшнего дня.С записью на ПЦР-тестирование сложнее. Так, в городской поликлинике 66, филиал 4 вообще нет доступного времени для записи.Также нет интервалов, доступных для самостоятельной записи через интернет и в 68-й городской поликлинике на Пречистенской набережной.А, например, в центре Москвы, в городской поликлинике №5, филиал 1 ближайшая доступная запись на ПЦР-тестирование есть только на воскресенье, 4 июля, доступен лишь один временной слот в 13.10, а начиная с понедельника, 5 июля, запись доступна уже на разное время, начиная с 14.40 до 17.10 с интервалом каждые 10 минут.В диагностическом центре № 3, филиал 5 на ближайшие две недели нет записей, доступен лишь слот в 13.10 на этот понедельник.В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
https://ria.ru/20210625/mishustin-1738598820.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество
Москвичи не могут попасть на ПЦР из-за полной записи
11:54 28.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКабинет в городской клинической больнице имени Е. О. Мухина
Кабинет в городской клинической больнице имени Е. О. Мухина - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Москвичи не могут попасть на ПЦР из-за полной записи, на вакцинацию от коронавируса мест много

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Москвичи не могут записаться на бесплатное ПЦР-тестирование в городские поликлиники из-за полной записи, при этом на вакцинацию от коронавируса мест много, можно записаться день в день, следует из данных записи на портале мэра и правительства столицы.
Как передают корреспонденты РИА Новости, на вакцинацию в поликлиники запись свободная. Например, вакцинацию в детской городской поликлинике №104, филиал 1, начиная с сегодняшнего дня, доступно большое количество временных слотов, начиная с 11.05, и до 21.25, с интервалом в пять минут.
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Также в городскую поликлинику №68, филиал 4 на Пречистенской набережной записаться на прививку можно только начиная со среды, зато временных слотов много. В городской поликлинике №66, филиал 4 запись на вакцинацию доступна со вторника, свободного времени очень много, интервал записи 10 минут. Также запись на прививку свободна и в поликлинике № 3 на Большой Бронной улице, попасть на прививку можно уже с сегодняшнего дня.
С записью на ПЦР-тестирование сложнее. Так, в городской поликлинике 66, филиал 4 вообще нет доступного времени для записи.
"К сожалению, ни у одного из врачей выбранной специализации нет доступного времени для записи. Пожалуйста, попробуйте воспользоваться сервисом позже. В случае необходимости срочной помощи - обратитесь к дежурному врачу вашей поликлиники", - говорится в сообщении на вкладке для записи на мазок на COVID-19.
Также нет интервалов, доступных для самостоятельной записи через интернет и в 68-й городской поликлинике на Пречистенской набережной.
А, например, в центре Москвы, в городской поликлинике №5, филиал 1 ближайшая доступная запись на ПЦР-тестирование есть только на воскресенье, 4 июля, доступен лишь один временной слот в 13.10, а начиная с понедельника, 5 июля, запись доступна уже на разное время, начиная с 14.40 до 17.10 с интервалом каждые 10 минут.
В диагностическом центре № 3, филиал 5 на ближайшие две недели нет записей, доступен лишь слот в 13.10 на этот понедельник.
В Москве с 28 июня посещать заведения общественного питания и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад или люди, у которых есть отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
 
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