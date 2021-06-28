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В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:34
2021-06-28T11:34
2021-06-28T11:34
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коронавирус в россии
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магаданская область
общество
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7246, 2. Московская область - 2722, 3. Санкт-Петербург - 1335", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 12, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.
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В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом