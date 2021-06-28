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В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве выявили 7246 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:34

2021-06-28T11:34

2021-06-28T11:34

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 7246, Подмосковье - 2722, Санкт-Петербурге - 1335, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 7246, 2. Московская область - 2722, 3. Санкт-Петербург - 1335", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Магаданской области - 12, Чукотском автономном округе - 3, Ненецком автономном округе - 2.

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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