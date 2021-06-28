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В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19

В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19

Наибольшее число смертей с коронавирусом за сутки отмечено в Москве (124), в Санкт-Петербурге подтверждены смерти 110 человек с этим заболеванием, сообщили... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:33

2021-06-28T11:33

2021-06-28T11:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

республика бурятия

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наибольшее число смертей с коронавирусом за сутки отмечено в Москве (124), в Санкт-Петербурге подтверждены смерти 110 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждены 611 смертей с новой коронавирусной инфекцией, общее число умерших выросло до 133 893."Москва - 124, Санкт-Петербург - 110, Республика Бурятия - 23", - приводятся данные по числу смертей с заболеванием за сутки в сводке оперативного штаба.

россия

республика бурятия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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