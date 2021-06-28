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В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19
В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19
Наибольшее число смертей с коронавирусом за сутки отмечено в Москве (124), в Санкт-Петербурге подтверждены смерти 110 человек с этим заболеванием, сообщили... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T11:33
2021-06-28T11:33
2021-06-28T11:33
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Наибольшее число смертей с коронавирусом за сутки отмечено в Москве (124), в Санкт-Петербурге подтверждены смерти 110 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным штаба, за сутки в РФ подтверждены 611 смертей с новой коронавирусной инфекцией, общее число умерших выросло до 133 893."Москва - 124, Санкт-Петербург - 110, Республика Бурятия - 23", - приводятся данные по числу смертей с заболеванием за сутки в сводке оперативного штаба.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, республика бурятия, здоровье - общество, москва, общество
В Москве за сутки зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19
В Москве за сутки зафиксировали 124 смерти пациентов с COVID-19