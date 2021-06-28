https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738871549.html

В России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 28.06.2021

В России выявили 21 650 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки COVID-19 в России диагностировали у 21 650 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T11:32

2021-06-28T11:32

2021-06-28T12:35

распространение коронавируса

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здоровье - общество

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. За сутки COVID-19 в России диагностировали у 21 650 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.Накануне прирост составил 20 538 случаев. Умерли 611 человек (накануне — 599). За весь период — 133 893 человека.В частности, в Москве за сутки жертвами COVID-19 стали 124 заболевших — это максимум за все время пандемии.Больше всего новых случаев зафиксировали в Москве — 7246, тогда как днем ранее их было 6723. В Московской области выявили еще 2722 инфицированных и в Санкт-Петербурге — 1335.За все время в стране зарегистрирован 5 472 941 случай заболевания. Темп прироста составляет 0,40%. Выздоровели около пяти миллионов человек.

https://ria.ru/20210628/kovivak-1738866086.html

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2021

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