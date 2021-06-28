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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738841097.html
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:58
2021-06-28T01:58
распространение коронавируса
сергей нетесов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.Вирусолог также отметил, что попавший в Россию "индийский" штамм коронавируса более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса – пять-шесть.Помимо этого, причинами новой вспышки COVID-19 Нетесов назвал недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди населения и низкий уровень вакцинации.За минувшие сутки число выявленных в России случаев заражения коронавирусом выросло на 20 538 человек, а накануне — на 21 665.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, москва, общество
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
01:58 28.06.2021
 
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Дезинфекция Савеловского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.
"Ситуация, в которой сейчас Москва находится, очень тяжелая. Число заболевших в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет", — сказал Нетесов.
Вирусолог также отметил, что попавший в Россию "индийский" штамм коронавируса более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса – пять-шесть.
Помимо этого, причинами новой вспышки COVID-19 Нетесов назвал недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди населения и низкий уровень вакцинации.
За минувшие сутки число выявленных в России случаев заражения коронавирусом выросло на 20 538 человек, а накануне — на 21 665.
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Распространение коронавирусаСергей НетесовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукМоскваОбщество
 
 
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