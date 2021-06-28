https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738841097.html

Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19

Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021

Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T01:58

2021-06-28T01:58

2021-06-28T01:58

распространение коронавируса

сергей нетесов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

российская академия наук

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/19/1738574702_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d230eb589713f03adac96a375219deb5.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.Вирусолог также отметил, что попавший в Россию "индийский" штамм коронавируса более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса – пять-шесть.Помимо этого, причинами новой вспышки COVID-19 Нетесов назвал недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди населения и низкий уровень вакцинации.За минувшие сутки число выявленных в России случаев заражения коронавирусом выросло на 20 538 человек, а накануне — на 21 665.

https://ria.ru/20210627/koronavirus-1738804811.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, москва, общество