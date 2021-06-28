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Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19 - РИА Новости, 28.06.2021
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T01:58
2021-06-28T01:58
2021-06-28T01:58
распространение коронавируса
сергей нетесов
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов в беседе с "Лентой.ру" рассказал, что заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.Вирусолог также отметил, что попавший в Россию "индийский" штамм коронавируса более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом вируса – пять-шесть.Помимо этого, причинами новой вспышки COVID-19 Нетесов назвал недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты среди населения и низкий уровень вакцинации.За минувшие сутки число выявленных в России случаев заражения коронавирусом выросло на 20 538 человек, а накануне — на 21 665.
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сергей нетесов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, российская академия наук, москва, общество
Вирусолог назвал свойство коронавируса, вызвавшее новый всплеск COVID-19
Вирусолог Нетесов: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса