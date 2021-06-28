https://ria.ru/20210628/koreya-1738858537.html

Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР

Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР - РИА Новости, 28.06.2021

Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР

Южная Корея разработает систему для защиты своей инфраструктуры от возможного артиллерийского удара со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:11

2021-06-28T10:11

2021-06-28T12:02

южная корея

кндр (северная корея)

в мире

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СЕУЛ, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея разработает систему для защиты своей инфраструктуры от возможного артиллерийского удара со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок Республики Корея (DAPA).По данным ведомства, комитет по продвижению оборонных проектов во главе с министром обороны Со Уком одобрил проект стоимостью 2,89 триллиона вон (2,56 миллиарда долларов). Его могут запустить в следующем году и завершить примерно в 2035 году.Военные задумали сделать аналог израильской системы "Железный купол". Она предназначена для обнаружения, идентификации и уничтожения входящих угроз — ракет малой дальности, артиллерийских снарядов и беспилотников.Как отмечает агентство Рёнхап, Минобороны Южной Кореи пообещало создать такую систему еще в прошлом году. Также сообщается, что КНДР разместила около тысячи артиллерийских орудий, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО), вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Вдобавок Пхеньян в последние годы не раз демонстрировал новые типы ракет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210427/koreya-1730163664.html

южная корея

кндр (северная корея)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

южная корея, кндр (северная корея), в мире