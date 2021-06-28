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Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР
Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР - РИА Новости, 28.06.2021
Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР
Южная Корея разработает систему для защиты своей инфраструктуры от возможного артиллерийского удара со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T10:11
2021-06-28T12:02
южная корея
кндр (северная корея)
в мире
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СЕУЛ, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея разработает систему для защиты своей инфраструктуры от возможного артиллерийского удара со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок Республики Корея (DAPA).По данным ведомства, комитет по продвижению оборонных проектов во главе с министром обороны Со Уком одобрил проект стоимостью 2,89 триллиона вон (2,56 миллиарда долларов). Его могут запустить в следующем году и завершить примерно в 2035 году.Военные задумали сделать аналог израильской системы "Железный купол". Она предназначена для обнаружения, идентификации и уничтожения входящих угроз — ракет малой дальности, артиллерийских снарядов и беспилотников.Как отмечает агентство Рёнхап, Минобороны Южной Кореи пообещало создать такую систему еще в прошлом году. Также сообщается, что КНДР разместила около тысячи артиллерийских орудий, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО), вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Вдобавок Пхеньян в последние годы не раз демонстрировал новые типы ракет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210427/koreya-1730163664.html
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южная корея, кндр (северная корея), в мире
Южная Корея создаст "железный купол" для защиты от КНДР
10:11 28.06.2021 (обновлено: 12:02 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДорожное движение на одной из улиц Сеула
Дорожное движение на одной из улиц Сеула - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Южная Корея разработает систему наподобие израильского "Железного купола" для защиты от КНДР

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СЕУЛ, 28 июн — РИА Новости. Южная Корея разработает систему для защиты своей инфраструктуры от возможного артиллерийского удара со стороны КНДР, передает агентство Рёнхап со ссылкой на администрацию программы оборонных закупок Республики Корея (DAPA).
По данным ведомства, комитет по продвижению оборонных проектов во главе с министром обороны Со Уком одобрил проект стоимостью 2,89 триллиона вон (2,56 миллиарда долларов). Его могут запустить в следующем году и завершить примерно в 2035 году.
Военные задумали сделать аналог израильской системы "Железный купол". Она предназначена для обнаружения, идентификации и уничтожения входящих угроз — ракет малой дальности, артиллерийских снарядов и беспилотников.
Как отмечает агентство Рёнхап, Минобороны Южной Кореи пообещало создать такую систему еще в прошлом году.
Также сообщается, что КНДР разместила около тысячи артиллерийских орудий, в том числе 240-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО), вдоль демаркационной линии, разделяющей две Кореи. Вдобавок Пхеньян в последние годы не раз демонстрировал новые типы ракет.
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