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Вторая международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня

Вторая международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня - РИА Новости, 28.06.2021

Вторая международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ представляет Вторую международную конференцию Design Day 2050 "Дизайн-образование: от традиций к... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:29

2021-06-28T16:29

2021-06-28T16:29

пресс-релизы

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МОСКВА, 28 июн - Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ представляет Вторую международную конференцию Design Day 2050 "Дизайн-образование: от традиций к новаторству".Мероприятие состоится 29 июня на площадке Медиацентра Точки рождения инноваций НИТУ "МИСиС". Ее центральным событием станет презентация магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг", которую 2050.ЛАБ разработал для НИТУ "МИСиС". Конференция Design Day 2050 входит в пул мероприятий World Design Organization (WDO), связанных с празднованием Международного дня промышленного дизайна, который отмечается 29 июня. Вход свободный по регистрации. Design Day – уникальная коммуникационная площадка, где профессионалы и любители промышленного дизайна обсуждают самые актуальные для индустрии вопросы. В 2021 году основной темой станет преемственность поколений. Конференция начнется с выступления легенды индустрии автомобилестроения, главного дизайнера АЗЛК 1974-1987 гг. Игоря Зайцева. Центральная часть конференции будет посвящена теме образования. На круглом столе "Как учить дизайну? Тренды, вызовы, запрос от бизнеса" дизайнеры, представители инновационных компаний и ВУЗов обсудят, какие знания и умения наиболее востребованы. Дискуссия обещает быть жаркой. Ее участники поговорят о том, каких компетенций не хватает выпускникам, как приблизиться к идеалу, когда образование идет в ногу с изменениями рынка и работодателей. После гостей ждет торжественная презентация новой магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг". Это первый и единственный в России проект подготовки профессионалов, владеющих научными, творческими и технологическими методами проектной деятельности в индустрии промышленного дизайна и инжиниринга, которые смогут работать в любой отрасли экономики. С первого дня обучения магистранты будут интегрированы в дизайн-сообщество, получать глубокие теоретические знания, которые тут же смогут применить на практике. Финалом конференции станет выступление нового поколения дизайнеров, которые будут защищать свои проекты, созданные в рамках уникального конкурса новаторского дизайн-проектирования Design Challenge. Профильный партнер – Dassault Systemes. У участников соревнования будет семь часов, чтобы придумать заново предмет, хорошо известный каждому. Победитель получит Apple iPad Pro 11 для работы в графических приложениях. Ключевые спикеры Design Day 2050:Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи компании обладают опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы. 2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления. Стратегические партнеры - ТМХ, "ЛокоТех", Ctrl2GO, Autodesk, НИТУ МИСиС.Контакты:Татьяна АлексееваPR-директор 2050.ЛАБ+7 (910) 430-23-86press@2050lab.ru2050lab.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы