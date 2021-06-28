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Вторая международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня
Вторая международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня - РИА Новости, 28.06.2021
Вторая международная конференция Design Day 2050 пройдет 29 июня
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ представляет Вторую международную конференцию Design Day 2050 "Дизайн-образование: от традиций к... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T16:29
2021-06-28T16:29
2021-06-28T16:29
пресс-релизы
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МОСКВА, 28 июн - Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ. Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ представляет Вторую международную конференцию Design Day 2050 "Дизайн-образование: от традиций к новаторству".Мероприятие состоится 29 июня на площадке Медиацентра Точки рождения инноваций НИТУ "МИСиС". Ее центральным событием станет презентация магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг", которую 2050.ЛАБ разработал для НИТУ "МИСиС". Конференция Design Day 2050 входит в пул мероприятий World Design Organization (WDO), связанных с празднованием Международного дня промышленного дизайна, который отмечается 29 июня. Вход свободный по регистрации. Design Day – уникальная коммуникационная площадка, где профессионалы и любители промышленного дизайна обсуждают самые актуальные для индустрии вопросы. В 2021 году основной темой станет преемственность поколений. Конференция начнется с выступления легенды индустрии автомобилестроения, главного дизайнера АЗЛК 1974-1987 гг. Игоря Зайцева. Центральная часть конференции будет посвящена теме образования. На круглом столе "Как учить дизайну? Тренды, вызовы, запрос от бизнеса" дизайнеры, представители инновационных компаний и ВУЗов обсудят, какие знания и умения наиболее востребованы. Дискуссия обещает быть жаркой. Ее участники поговорят о том, каких компетенций не хватает выпускникам, как приблизиться к идеалу, когда образование идет в ногу с изменениями рынка и работодателей. После гостей ждет торжественная презентация новой магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг". Это первый и единственный в России проект подготовки профессионалов, владеющих научными, творческими и технологическими методами проектной деятельности в индустрии промышленного дизайна и инжиниринга, которые смогут работать в любой отрасли экономики. С первого дня обучения магистранты будут интегрированы в дизайн-сообщество, получать глубокие теоретические знания, которые тут же смогут применить на практике. Финалом конференции станет выступление нового поколения дизайнеров, которые будут защищать свои проекты, созданные в рамках уникального конкурса новаторского дизайн-проектирования Design Challenge. Профильный партнер – Dassault Systemes. У участников соревнования будет семь часов, чтобы придумать заново предмет, хорошо известный каждому. Победитель получит Apple iPad Pro 11 для работы в графических приложениях. Ключевые спикеры Design Day 2050:Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи компании обладают опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы. 2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления. Стратегические партнеры - ТМХ, "ЛокоТех", Ctrl2GO, Autodesk, НИТУ МИСиС.Контакты:Татьяна АлексееваPR-директор 2050.ЛАБ+7 (910) 430-23-86press@2050lab.ru2050lab.ruПартнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-релизы
МОСКВА, 28 июн - Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ.
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ представляет Вторую международную конференцию Design Day 2050
"Дизайн-образование: от традиций к новаторству".
Мероприятие состоится 29 июня на площадке Медиацентра Точки рождения инноваций НИТУ "МИСиС". Ее центральным событием станет презентация магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг
", которую 2050.ЛАБ разработал для НИТУ "МИСиС".
Конференция Design Day 2050
входит в пул мероприятий World Design Organization (WDO), связанных с празднованием Международного дня промышленного дизайна, который отмечается 29 июня. Вход свободный по регистрации
.
Design Day – уникальная коммуникационная площадка, где профессионалы и любители промышленного дизайна обсуждают самые актуальные для индустрии вопросы. В 2021 году основной темой станет преемственность поколений. Конференция начнется с выступления легенды индустрии автомобилестроения, главного дизайнера АЗЛК 1974-1987 гг. Игоря Зайцева.
Центральная часть конференции будет посвящена теме образования. На круглом столе "Как учить дизайну? Тренды, вызовы, запрос от бизнеса" дизайнеры, представители инновационных компаний и ВУЗов обсудят, какие знания и умения наиболее востребованы. Дискуссия обещает быть жаркой. Ее участники поговорят о том, каких компетенций не хватает выпускникам, как приблизиться к идеалу, когда образование идет в ногу с изменениями рынка и работодателей.
После гостей ждет торжественная презентация новой магистерской программы "Промышленный дизайн и инжиниринг". Это первый и единственный в России проект подготовки профессионалов, владеющих научными, творческими и технологическими методами проектной деятельности в индустрии промышленного дизайна и инжиниринга, которые смогут работать в любой отрасли экономики. С первого дня обучения магистранты будут интегрированы в дизайн-сообщество, получать глубокие теоретические знания, которые тут же смогут применить на практике.
Финалом конференции станет выступление нового поколения дизайнеров, которые будут защищать свои проекты, созданные в рамках уникального конкурса новаторского дизайн-проектирования Design Challenge
. Профильный партнер – Dassault Systemes. У участников соревнования будет семь часов, чтобы придумать заново предмет, хорошо известный каждому. Победитель получит Apple iPad Pro 11 для работы в графических приложениях.
Ключевые спикеры Design Day 2050:
—Срини Сринивасан, президент World Design Organization (WDO)
—Дарья Топильская, генеральный директор 2050.ЛАБ
—Сергей Салихов, первый проректор НИТУ "МИСиС"
—Игорь Зайцев, главный дизайнер АЗЛК 1974 -1987 гг.
—Алексей Чупин, руководитель центра дизайна МТС
—Виталий Ставицкий, президент Союза Дизайнеров России
—Оксана Бондаренко, директор музея транспорта Москвы
—Максим Канищев, генеральный директор 2050АТ
—Сергей Хельмянов, руководитель кафедры промышленного дизайна СПГХПА им. А.Л.Штиглица
—Сергей Смирнов, генеральный директор SMIRNOVDESIGN
—Владимир Шипилов, куратор программы "Промышленный дизайн" БВШД
—Алексей Кутяев, основатель и креативный директор Art Up studio
Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ занимается реализацией проектов, призванных повысить привлекательность и конкурентоспособность изделий отечественного производства на российском и международных рынках, а также опытно-конструкторскими работами для предприятий транспортно-машиностроительного комплекса РФ. Компания является членом World Design Organization (WDO).
Дизайнеры, инженеры, конструкторы и технологи компании обладают опытом работы в ведущих промышленных дизайн-бюро России и Европы. 2050.ЛАБ формирует глобальную экосистему бренда: от промышленного дизайна объектов до дизайна бизнес-культуры, среды, мышления. Стратегические партнеры - ТМХ, "ЛокоТех", Ctrl2GO, Autodesk, НИТУ МИСиС.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.