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Кардиолог объяснила, можно ли пить кофе в жару
Кардиолог объяснила, можно ли пить кофе в жару - РИА Новости, 28.06.2021
Кардиолог объяснила, можно ли пить кофе в жару
При употреблении кофе в жару стоит соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью. О чем стоит помнить, рассказала в интервью... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T04:15
2021-06-28T04:15
асият хачирова
кофе
россия
здоровье
питание
общество
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. При употреблении кофе в жару стоит соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью. О чем стоит помнить, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова.Прежде всего, нужно учесть, что кофе обладает мочегонным действием, способствует выведению жидкости из организма, а в жару сохранение водного баланса приобретает особое значение, уточнила врач.Что касается количества кофе, которое можно себе позволить летом, то в этом вопросе стоит ориентироваться на собственные ощущения, отметила кардиолог. По ее словам, если после очередной чашки кофе появляется тревожность, чувство беспокойства, тахикардия, значит, норма превышена, но до такого состояния лучше не доводить.С осторожностью нужно относиться к популярным летом смесям кофе с другими напитками, добавила Хачирова. Например, сочетание кофе с энергетиком создает дополнительную нагрузку на сердце, пояснила она.Она также отметила высокую калорийность кофе с апельсиновым соком."Сочетание кофе с соком не вредно, но нужно помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения", — заключила Хачирова.
https://ria.ru/20210610/idealno-1736383311.html
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асият хачирова, кофе, россия, здоровье, питание, общество

Кардиолог объяснила, можно ли пить кофе в жару

04:15 28.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкЧашка кофе
Чашка кофе - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. При употреблении кофе в жару стоит соблюдать определенные меры предосторожности, чтобы не нанести вред здоровью. О чем стоит помнить, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова.
Прежде всего, нужно учесть, что кофе обладает мочегонным действием, способствует выведению жидкости из организма, а в жару сохранение водного баланса приобретает особое значение, уточнила врач.
"Кофе ведет к обезвоживанию, поэтому желательно на каждый стакан кофе употреблять стакан воды", — посоветовала Хачирова.
Что касается количества кофе, которое можно себе позволить летом, то в этом вопросе стоит ориентироваться на собственные ощущения, отметила кардиолог. По ее словам, если после очередной чашки кофе появляется тревожность, чувство беспокойства, тахикардия, значит, норма превышена, но до такого состояния лучше не доводить.
Кофе - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
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Названо идеальное время для кофе
С осторожностью нужно относиться к популярным летом смесям кофе с другими напитками, добавила Хачирова. Например, сочетание кофе с энергетиком создает дополнительную нагрузку на сердце, пояснила она.
"Кофе и энергетик — это дополнительная нагрузка на сердце, а в жару сердце у нас и так работает в несколько напряженном режиме, это может вызвать нежелательные последствия для организма", — отметила кардиолог.
Она также отметила высокую калорийность кофе с апельсиновым соком.
"Сочетание кофе с соком не вредно, но нужно помнить, что свежевыжатый апельсиновый сок содержит быстрые углеводы. То есть мы фактически добавляем в кофе фруктозу, сахар, это прибавляет калорийность, но не дает насыщения", — заключила Хачирова.
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Асият ХачироваКофеРоссияЗдоровьеПитаниеОбщество
 
 
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