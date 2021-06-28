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Олег Храмов: Россия предлагает правила честного поведения в киберсфере

Олег Храмов: Россия предлагает правила честного поведения в киберсфере - РИА Новости, 28.06.2021

Олег Храмов: Россия предлагает правила честного поведения в киберсфере

Информационная безопасность за последние годы стала одним из основных факторов глобальной стратегической стабильности. Растут угрозы, связанные с проведением... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T10:00

2021-06-28T10:00

2021-06-28T10:00

олег храмов

россия

совет безопасности рф

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Информационная безопасность за последние годы стала одним из основных факторов глобальной стратегической стабильности. Растут угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на IT-объекты разных стран. Поэтому важно выстроить сотрудничество между странами для создания общей системы безопасности в киберпространстве. Вопросы сотрудничества в этой области обсуждались на прошедшем в минувшую пятницу оперативном совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. О том, какие основные риски существуют в мировом информационном пространстве, и в чем заключаются российские инициативы по их купированию, в интервью РИА Новости рассказал заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.– Олег Владимирович, какие угрозы в информационной сфере, по мнению Совета безопасности России, представляют наибольшую опасность?– В условиях тотальной цифровизации спектр угроз постоянно расширяется. Масштаб и последствия деструктивной деятельности в информационном пространстве неуклонно растут. Особую озабоченность вызывают угрозы, связанные с проведением компьютерных атак на критическую информационную инфраструктуру. Заметно увеличилось количество атак на ресурсы органов государственной власти.Реалиями сегодняшнего дня стали различные виды мошенничества, совершаемые с использованием информационно-коммуникационных технологий. Особенно отчетливо эта угроза проявилась в период пандемии COVID-19, когда многие услуги стали оказываться в онлайн-режиме.Существенной угрозой международной информационной безопасности является использование отдельными государствами своего технологического доминирования в глобальном информационном пространстве для решения конъюнктурных политических задач. Являясь монополистами на рынке ИКТ, эти государства всячески ограничивают доступ других членов мирового сообщества к передовым информационным технологиям. Такое информационное неравенство ставит под угрозу не только цифровой суверенитет многих стран, но и их политическую самостоятельность. Откровенное стремление усилить технологическую зависимость развивающихся государств в сфере информатизации можно рассматривать как "цифровую колонизацию".– Готовы ли другие страны сотрудничать с нами, готовы ли они в равноправному сотрудничеству в этой сфере? Мы ведь постоянно слышим обвинения России в кибератаках, во вмешательстве во внутренние дела.– Всем очевидно, что противодействовать угрозам в информационной сфере в одиночку не в состоянии ни одна мировая держава. Это в очередной раз подтвердила ситуация, связанная с кибератаками на инфраструктурные объекты в США – нефтепровод Colonial Pipieline и мясоперерабатывающие заводы JBS. Поэтому выстраивание партнерских отношений в правовом поле и развитие сотрудничества в рассматриваемой области – объективная необходимость.Что касается форматов взаимодействия, то, как показывает многолетний опыт, в современной обстановке наибольшую практическую отдачу дает прямое двустороннее сотрудничество. Создание нормативно-правовых условий для установления непосредственных профессиональных контактов профильных государственных ведомств России с коллегами из стран-партнеров считаем приоритетом в деятельности по обеспечению международной информационной безопасности. Это – фундамент последующего продвижения на региональном и универсальном уровнях.Только в текущем году были подписаны соответствующие межправительственные соглашения о сотрудничестве с Ираном и Киргизией. Готовы к подписанию аналогичные документы с Индонезией, Никарагуа и Узбекистаном. Около полутора десятков проектов договоренностей находятся на стадии экспертной проработки или внутригосударственного согласования.Как я уже отметил, российские подходы к формированию системы международной информационной безопасности разделяют многие члены мирового сообщества. Вместе с тем, проводимый странами Запада курс на сдерживание развития России ведет к торможению формируемых и разрушению ранее созданных механизмов взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности, в том числе двустороннего формата.Вместо предметного профессионального взаимодействия для предотвращения недопонимания и непреднамеренной эскалации инцидентов в киберпространстве, совместного расследования фактов кибермошенничества и вымогательства, обеспечения тем самым неотвратимости наказания преступников продолжают звучать голословные политизированные обвинения в адрес России в совершении компьютерных атак с угрозами ответных воздействий на объекты российской информационной инфраструктуры. На этом фоне позитивно продвигается диалог с французскими коллегами.Что касается заокеанских партнеров. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 25 сентября 2020 года выступил с предложением о перезагрузке российско-американских отношений в сфере использования информационно-коммуникационных технологий для снижения риска возникновения масштабной конфронтации в цифровой сфере.В заявлении президента России была констатирована необходимость возобновления полномасштабного российско-американского межведомственного диалога на высоком уровне по ключевым вопросам обеспечения информационной безопасности, а также обмена гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.На пресс-конференции по итогам российско-американских переговоров в Женеве 16 июня 2021 года Владимир Путин сказал: "Нужно просто отбросить всякие инсинуации, на экспертном уровне сесть и начать работать в интересах Соединенных Штатов и Российской Федерации. Мы в принципе об этом договорились, и Россия к этому готова". Еще раз хочу подчеркнуть, что политика Российской Федерации в области международной информационной безопасности нацелена на предотвращение межгосударственных конфликтов в глобальном информационном пространстве.– Вы отметили важность двустороннего взаимодействия в области обеспечения информационной безопасности. А по каким критериям определяется приоритетность стран для выстраивания отношений в столь чувствительной для национальной безопасности сфере?– Россия готова сотрудничать со всеми государствами, разделяющими наши подходы и нацеленными на совместное противодействие угрозам международной информационной безопасности. Но, безусловно, в приоритетном порядке будет и дальше развиваться диалог с нашими ближайшими партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС.Сотрудничество в рамках этих объединений имеет прочный правовой фундамент. Со всеми странами БРИКС Россия заключила двусторонние соглашения. В рамках ОДКБ, СНГ и ШОС нас объединяют также профильные соглашения о сотрудничестве в многостороннем формате.Взаимодействие в этих объединениях организовано на системной основе. В соответствии с совместными планами функционируют рабочие группы экспертов, координирующие в том числе действия на различных международных площадках. Сплоченность наших стран отчетливо проявляется в выработке подходов к формированию системы обеспечения международной информационной безопасности на площадке ООН.Мы будем укреплять стратегическое сотрудничество с нашими единомышленниками. На это нас нацеливает президент Российской Федерации, и это определено положениями основ государственной политики России в рассматриваемой области.– Вы упомянули Организацию Объединенных Наций. О каких российских инициативах по обеспечению международной информационной безопасности идет речь?– Как отметил на заседании Совета безопасности Владимир Путин, в последние годы ООН уделяет серьезное, повышенное внимание вопросам обеспечения безопасности и развития международного информационного пространства, и надо добиваться, чтобы российские идеи и предложения на площадке этой универсальной организации воплощались в конкретные решения.В числе ключевых направлений – создание условий для принятия государствами – членами Организации Объединенных Наций Конвенции об обеспечении международной информационной безопасности.Идея принятия документа, позволяющего регулировать деятельность государств в информационном пространстве, была озвучена Секретарем Совета Безопасности Николаем Патрушевым еще в сентябре 2011 года в Екатеринбурге на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.Сегодня подобные предложения звучат на ооновской площадке из уст представителей стран, входящих в состав профильной Рабочей группы открытого состава.Россия была инициатором создания этой группы в 2019 году и сделала все необходимое для продолжения ее работы на период 2021-2025 годов с целью организации под эгидой ООН регулярного институционального диалога с участием всех государств для обеспечения демократического, инклюзивного и транспарентного переговорного процесса по вопросам безопасности в сфере использования ИКТ.В мае этого года состоялось первое заседание специального межправительственного комитета экспертов открытого состава, созданного также по инициативе нашей страны для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях. Принятие такой конвенции – один из наших стратегических ориентиров. Нужен эффективный универсальный механизм международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, перекрывающий все направления противоправной деятельности. Многие российские предложения связаны с выработкой под эгидой ООН и обеспечением обязывающей реализации принципов и норм международного права, регулирующих деятельность государств в глобальном информационном пространстве.Важным направлением является совершенствование норм международного гуманитарного права применительно к сфере использования информационно-коммуникационных технологий с учетом их особой специфики.Еще одно стратегическое направление – формирование механизмов обеспечения безопасного и стабильного функционирования и развития сети интернет на основе равноправного участия всех членов мирового сообщества. Исходим из того, что в управлении интернетом ключевую роль должен играть Международный союз электросвязи, а также соответствующие институты суверенных государств.Российский проект концепции конвенции, регулирующей эту предметную область, был представлен еще в 2017 году и в ближайшее время будет актуализирован с учетом текущих реалий. Вот далеко не полный перечень российских инициатив, которые требуют практического воплощения.– Олег Владимирович, весной нынешнего года президент России утвердил обновленные Основы государственной политики в области международной информационной безопасности. Как изменится политическая линия страны в этой сфере?– Обновленная редакция Основ наглядно демонстрирует, что российский вектор государственной политики в области международной информационной безопасности не подвержен влиянию сиюминутной политической конъюнктуры. Деятельность России в этой актуальной области останется открытой и предсказуемой.Данный подход определен нашим президентом, который на заседании Совета безопасности в марте текущего года подчеркнул, что Россия, как и прежде, открыта для диалога и конструктивного взаимодействия со всеми партнерами.Россия продолжит продвигать на различных площадках свои подходы к формированию глобальной системы обеспечения международной информационной безопасности, исходя из стратегического курса на предотвращение конфликтов в информационном пространстве.Наши подходы разделяют многие страны, что наглядно подтвердило принятие на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН российского проекта резолюции о сохранении институционального диалога по проблематике безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий в формате профильной Рабочей группы открытого состава.– Как будет организована реализация основных направлений госполитики?– К этой работе будут привлечены федеральные органы исполнительной власти, научное и экспертное сообщество, образовательные организации, деловые круги при координирующей роли аппарата Совета Безопасности и МИД России.Внешнеполитическое ведомство отвечает за организацию продвижения на международной арене позиции Российской Федерации по вопросу обеспечения международной информационной безопасности. На рабочие органы Совета Безопасности возложена организация взаимодействия федеральных органов исполнительной власти при реализации государственной политики в области международной информационной безопасности.Планируется конкретизировать задачи заинтересованных ведомств, активизировать взаимодействие в форматах целевых межведомственных групп, повысить эффективность механизмов государственно-частного партнерства.

https://ria.ru/20210626/khakery-1738705870.html

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https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html

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https://ria.ru/20210511/spbpu-1730666628.html

https://ria.ru/20210326/prostranstvo-1603032609.html

https://ria.ru/20210309/vozmezdie-1600369787.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег храмов, россия, совет безопасности рф, интервью - авторы