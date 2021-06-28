https://ria.ru/20210628/kiberataki-1738892580.html

Песков ответил на слова Меркель о необходимости обсуждать кибератаки

Песков ответил на слова Меркель о необходимости обсуждать кибератаки - РИА Новости, 28.06.2021

Песков ответил на слова Меркель о необходимости обсуждать кибератаки

Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности, президент РФ Владимир Путин был инициатором международного... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:25

2021-06-28T13:25

2021-06-28T13:34

евросоюз

владимир путин

россия

ангела меркель

дмитрий песков

германия

в мире

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности, президент РФ Владимир Путин был инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности, но тогда эта инициатива не получила поддержки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны ЕС должны обсуждать кибератаки, в которых обвиняется Россия, не только между собой, но и напрямую с Москвой."Именно президент России Путин был первым инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности. Тогда эта инициатива не получила поддержки. Конечно, Россия готова и заинтересована в таком взаимодействии", - заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к такому диалогу.Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.

https://ria.ru/20210628/kiberbezopasnost-1738847017.html

россия

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросоюз, владимир путин, россия, ангела меркель, дмитрий песков, германия, в мире