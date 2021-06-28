Песков ответил на слова Меркель о необходимости обсуждать кибератаки
13:25 28.06.2021 (обновлено: 13:34 28.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
Песков после слов Меркель об обсуждении кибератак заявил, что Россия готова к взаимодействию
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия заинтересована и готова к взаимодействию со странами Евросоюза по вопросам кибербезопасности, президент РФ Владимир Путин был инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности, но тогда эта инициатива не получила поддержки, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что страны ЕС должны обсуждать кибератаки, в которых обвиняется Россия, не только между собой, но и напрямую с Москвой.
"Именно президент России Путин был первым инициатором международного сотрудничества в области информационной безопасности. Тогда эта инициатива не получила поддержки. Конечно, Россия готова и заинтересована в таком взаимодействии", - заявил РИА Новости Песков, отвечая на вопрос, готова ли Россия к такому диалогу.
Запад не раз обвинял РФ во вмешательстве во внутренние дела и кибератаках. Россия все обвинения отвергла, заявив, что никаких доказательств западные страны не представили. Москва также неоднократно заявляла, что готова к диалогу по кибербезопасности.