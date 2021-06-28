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https://ria.ru/20210628/kiberataki-1738857414.html
МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры
МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры - РИА Новости, 28.06.2021
МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры
Москва направила США более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T09:52
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дмитрий песков
владимир путин
россия
сергей рябков
москва
сша
в мире
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва направила США более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат также отметил, что в числе прочего этот вопрос поднимался на саммите в Женеве. Речь шла о "конкретной кибератаке с использованием возможностей интернета на систему здравоохранения Воронежской области", но реакции нет. Рябков назвал такой подход неприемлемым: США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют". "Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", — подчеркнул он.Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден встретились в швейцарской столице 16 июня. По итогам переговоров они приняли совместное заявление об опасности ядерной войны. И в Москве, и в Вашингтоне диалог охарактеризовали как конструктивный и позитивный.Позже высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Белый дом обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и Соединенных Штатов. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил получение этой информации. Москва встречный перечень не высылала.
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дмитрий песков, владимир путин, россия, сергей рябков, москва, сша, в мире
МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры
09:52 28.06.2021 (обновлено: 10:50 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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В МИД заявили, что Россия направила США более 40 обращений из-за кибератак на госструктуры

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва направила США более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

"Эпизодически, крайне редко (отвечают. — Прим. ред.), то есть, можно сказать, практически никогда американцы не отвечают на наши обращения", — добавил он.

Дипломат также отметил, что в числе прочего этот вопрос поднимался на саммите в Женеве. Речь шла о "конкретной кибератаке с использованием возможностей интернета на систему здравоохранения Воронежской области", но реакции нет.
Рябков назвал такой подход неприемлемым: США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют".
"Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", — подчеркнул он.
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден встретились в швейцарской столице 16 июня. По итогам переговоров они приняли совместное заявление об опасности ядерной войны. И в Москве, и в Вашингтоне диалог охарактеризовали как конструктивный и позитивный.
Позже высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Белый дом обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и Соединенных Штатов. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил получение этой информации. Москва встречный перечень не высылала.
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