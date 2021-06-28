https://ria.ru/20210628/kiberataki-1738857414.html

МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры

МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры - РИА Новости, 28.06.2021

МИД рассказал об обращениях России к США из-за кибератак на госструктуры

Москва направила США более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T09:52

2021-06-28T09:52

2021-06-28T10:50

дмитрий песков

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сергей рябков

москва

сша

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Москва направила США более 40 писем по поводу кибератак на госструктуры и системы России, рассказал РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.Дипломат также отметил, что в числе прочего этот вопрос поднимался на саммите в Женеве. Речь шла о "конкретной кибератаке с использованием возможностей интернета на систему здравоохранения Воронежской области", но реакции нет. Рябков назвал такой подход неприемлемым: США "почему-то считают, что мы должны реагировать на все их претензии, а на наши они просто не реагируют". "Они заведомо не воспринимают их. Это вредная позиция, она не приведет ни к какому прогрессу", — подчеркнул он.Российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден встретились в швейцарской столице 16 июня. По итогам переговоров они приняли совместное заявление об опасности ядерной войны. И в Москве, и в Вашингтоне диалог охарактеризовали как конструктивный и позитивный.Позже высокопоставленный представитель администрации США сообщил журналистам, что Белый дом обнародовали список 16 "неприемлемых" секторов для кибератак со стороны и России, и Соединенных Штатов. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков подтвердил получение этой информации. Москва встречный перечень не высылала.

https://ria.ru/20210628/sammit-1738836535.html

россия

москва

сша

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дмитрий песков, владимир путин, россия, сергей рябков, москва, сша, в мире