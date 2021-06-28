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В Чувашии появятся "бесковидные" рестораны

В Чувашии появятся "бесковидные" рестораны - РИА Новости, 28.06.2021

В Чувашии появятся "бесковидные" рестораны

Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в заведениях общественного питания Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:34

2021-06-28T15:34

2021-06-28T15:45

олег николаев (политик)

николаев (украина)

распространение коронавируса

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июн — РИА Новости. Зоны, свободные от коронавируса, планируется организовать в заведениях общественного питания Чувашии, сообщает пресс-служба главы республики.Глава Чувашии Олег Николаев распорядился подготовить проект указа о введении дополнительных ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Их планируется ввести с 1 июля."Прошу подготовить указ о том, что с 1 июля мы ставим ограничение на обслуживание на предприятиях общественного питания с часу ночи до 6.00 за исключением тех предприятий, которые к этому времени войдут в зону бесковидных и будут включены в реестр, который Минэкономразвития совместно с Минцифры сделают к этому времени. Однозначно должны попасть под запрет деятельности, как минимум на три недели, ночные клубы и ночные танцполы закрытого типа", - цитирует пресс-служба слова Николаева.Как уточнили в пресс-службе главы региона, указом также предусмотрено "создание свободных от ковида зон на объектах общепита, вход в которые допускается при наличии у всех работников и посетителей этих объектов сертификата профилактической прививки от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста". Дети и подростки будут допускаться в сопровождении родителей, предъявивших справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест и документ, удостоверяющий личность."При соблюдении данных условий на объектах общественного питания в формате ковид-free отменяются действия ограничений в части размещения столов на расстоянии 1,5 метра, размещения за одним столом не более 4 человек, заполняемости зала обслуживания посетителей не более 75%, недопущения банкетного обслуживания, работы в ночное время", - подчеркнули в пресс-службе.Всего за период пандемии в республике зафиксировано 27 183 случая коронавируса, 24 839 человек выздоровели, 1 535 пациентов скончались.

https://ria.ru/20210628/qr-kod-1738907602.html

https://ria.ru/20210621/chuvashiya-1737935311.html

николаев (украина)

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олег николаев (политик), николаев (украина), вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, здоровье - общество, общество