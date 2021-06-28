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Шоубиз
https://ria.ru/20210628/ivanushki-1738891581.html
"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха"
"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха" - РИА Новости, 28.06.2021
"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха"
Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко принял участие в шоу "Фактор страха". Своими эмоциями от передачи он поделился с корреспондентом сайта... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T13:22
2021-06-28T13:22
шоубиз
знаменитости
иванушки international
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко принял участие в шоу "Фактор страха". Своими эмоциями от передачи он поделился с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.Музыкант признался, что ждал заданий, связанных со змеями, пауками и т.п., но на его долю выпало соревнование, в котором участвовали куры. Его приковали к земле, облили медом, посыпали пшеном, после чего выпустили птиц. "Они клевали и царапали нас, гадили на лицо. Это было отвратительно. Не считаю это задание экстремальным, но оно неприятное. Хорошо, что это, например, были не змеи", — вспоминает Туриченко.Певец признался, что проект обратил его внимание на то, что спорту нужно уделять больше внимания. Он уверен, что мог бы дольше продержаться в испытании, где ему пришлось нырнуть в ледяной аквариум. Ранее Туриченко участвовал в шоу "Маска". Он выступал в образе Носорога. В мае стало известно, что он и другой участник этой передачи — Юсиф Эйвазов — готовят совместный проект.
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знаменитости, иванушки international

"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха"

13:22 28.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк Андрей Григорьев-Апполонов
Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко принял участие в шоу "Фактор страха". Своими эмоциями от передачи он поделился с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.
"Я такой человек, что если чего-то боюсь, то выстраиваю жизнь таким образом, чтобы столкнуться с этим явлением. В этом испытании мне пришлось провисеть над бездной. Хотя в детстве мы гуляли по крышам и сидели на девятом этаже, болтая ногами. Так что страх высоты мне знаком", — говорит .
Музыкант признался, что ждал заданий, связанных со змеями, пауками и т.п., но на его долю выпало соревнование, в котором участвовали куры. Его приковали к земле, облили медом, посыпали пшеном, после чего выпустили птиц.
"Они клевали и царапали нас, гадили на лицо. Это было отвратительно. Не считаю это задание экстремальным, но оно неприятное. Хорошо, что это, например, были не змеи", — вспоминает Туриченко.
Певец признался, что проект обратил его внимание на то, что спорту нужно уделять больше внимания. Он уверен, что мог бы дольше продержаться в испытании, где ему пришлось нырнуть в ледяной аквариум.
"В экстремальной ситуации нужно двигаться, что я и делал. В воде я нашел больше всех крышек и продержался дольше. И испытание остановил не я, а ведущий", — поясняет артист.
Ранее Туриченко участвовал в шоу "Маска". Он выступал в образе Носорога. В мае стало известно, что он и другой участник этой передачи — Юсиф Эйвазов — готовят совместный проект.
Солист группы Иванушки International Андрей Григорьев-Апполонов - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
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