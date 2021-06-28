https://ria.ru/20210628/ivanushki-1738891581.html

"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха"

"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха" - РИА Новости, 28.06.2021

"Клевали и царапали": Туриченко оценил съемки в "Факторе страха"

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко принял участие в шоу "Фактор страха". Своими эмоциями от передачи он поделился с корреспондентом сайта... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T13:22

2021-06-28T13:22

2021-06-28T13:22

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иванушки international

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МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко принял участие в шоу "Фактор страха". Своими эмоциями от передачи он поделился с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro.Музыкант признался, что ждал заданий, связанных со змеями, пауками и т.п., но на его долю выпало соревнование, в котором участвовали куры. Его приковали к земле, облили медом, посыпали пшеном, после чего выпустили птиц. "Они клевали и царапали нас, гадили на лицо. Это было отвратительно. Не считаю это задание экстремальным, но оно неприятное. Хорошо, что это, например, были не змеи", — вспоминает Туриченко.Певец признался, что проект обратил его внимание на то, что спорту нужно уделять больше внимания. Он уверен, что мог бы дольше продержаться в испытании, где ему пришлось нырнуть в ледяной аквариум. Ранее Туриченко участвовал в шоу "Маска". Он выступал в образе Носорога. В мае стало известно, что он и другой участник этой передачи — Юсиф Эйвазов — готовят совместный проект.

https://ria.ru/20210616/ivanushki-1737223745.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, иванушки international