Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"
МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы в шоу "Маска" на НТВ, и Носорог — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, которых очень полюбили зрители и жюри, сообщили в Instagarm, что готовят совместный проект.
По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе. Оба артиста были фаворитами на "Маске", да еще и подружились за кулисами, несмотря на то, что по правилам проекта тогда даже не знали имен друг друга.
"После долгих обсуждений и переговоров мы решили продолжить эту историю музыки, которая звучала на шоу "Маска", и уже этой осенью в Москве состоится наш первый совместный концерт Ламы и Носорога", — говорит Эйвазов.
Супруг Анны Нетребко добавил, что они с Туриченко уже приступили к работе над дуэтами, и пообещал в ближайшее время объявить дату концерта и другие интересные подробности предстоящего шоу.
"Это замечательная новость, и я очень рад, что многие этого так ждут", — добавляет Кирилл Туриченко.
"Вот это бомба будет! Ждем с нетерпением", — прокомментировал видео Филипп Киркоров, который на "Маске" был председателем жюри. "Потрясающие новости! Ура! Какие же вы молодцы!" — присоединился к обсуждению Тимур Родригез, который также был судьей на проекте.
В финале "Маски" после долгих раздумий судьи отдали победу Крокодилу, в костюме которого выступал певец Jony (Джахид Гусейнли).
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