https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html

Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"

Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"

Оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы в шоу "Маска" на НТВ, и Носорог — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, которых очень... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:33

2021-05-11T14:33

2021-05-11T14:33

шоу "маска"

иванушки international

юсиф эйвазов

филипп киркоров

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шоу-бизнес

знаменитости

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нтв (телеканал)

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы в шоу "Маска" на НТВ, и Носорог — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, которых очень полюбили зрители и жюри, сообщили в Instagarm, что готовят совместный проект.По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе. Оба артиста были фаворитами на "Маске", да еще и подружились за кулисами, несмотря на то, что по правилам проекта тогда даже не знали имен друг друга.Супруг Анны Нетребко добавил, что они с Туриченко уже приступили к работе над дуэтами, и пообещал в ближайшее время объявить дату концерта и другие интересные подробности предстоящего шоу."Вот это бомба будет! Ждем с нетерпением", — прокомментировал видео Филипп Киркоров, который на "Маске" был председателем жюри. "Потрясающие новости! Ура! Какие же вы молодцы!" — присоединился к обсуждению Тимур Родригез, который также был судьей на проекте.В финале "Маски" после долгих раздумий судьи отдали победу Крокодилу, в костюме которого выступал певец Jony (Джахид Гусейнли).

https://ria.ru/20210419/turichenko-1728894850.html

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шоу "маска", иванушки international, юсиф эйвазов, филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал)