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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210511/maska-1731751958.html
Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"
Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"
Оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы в шоу "Маска" на НТВ, и Носорог — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, которых очень... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:33
2021-05-11T14:33
шоу "маска"
иванушки international
юсиф эйвазов
филипп киркоров
шоубиз
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы в шоу "Маска" на НТВ, и Носорог — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, которых очень полюбили зрители и жюри, сообщили в Instagarm, что готовят совместный проект.По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе. Оба артиста были фаворитами на "Маске", да еще и подружились за кулисами, несмотря на то, что по правилам проекта тогда даже не знали имен друг друга.Супруг Анны Нетребко добавил, что они с Туриченко уже приступили к работе над дуэтами, и пообещал в ближайшее время объявить дату концерта и другие интересные подробности предстоящего шоу."Вот это бомба будет! Ждем с нетерпением", — прокомментировал видео Филипп Киркоров, который на "Маске" был председателем жюри. "Потрясающие новости! Ура! Какие же вы молодцы!" — присоединился к обсуждению Тимур Родригез, который также был судьей на проекте.В финале "Маски" после долгих раздумий судьи отдали победу Крокодилу, в костюме которого выступал певец Jony (Джахид Гусейнли).
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шоу "маска", иванушки international, юсиф эйвазов, филипп киркоров, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, нтв (телеканал)

Лама и Носорог решили не расставаться после шоу "Маска"

14:33 11.05.2021
 
© @yusif_eyvazov_officialКадр из видео в Instagram-аккаунте Юсифа Эйвазова
Кадр из видео в Instagram-аккаунте Юсифа Эйвазова - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© @yusif_eyvazov_official
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Оперный певец Юсиф Эйвазов, выступавший в костюме Ламы в шоу "Маска" на НТВ, и Носорог — солист группы "Иванушки International" Кирилл Туриченко, которых очень полюбили зрители и жюри, сообщили в Instagarm, что готовят совместный проект.
По словам Эйвазова, который занял второе место во втором сезоне шоу, многие поклонники просили его объединиться с Туриченко и выступить вместе. Оба артиста были фаворитами на "Маске", да еще и подружились за кулисами, несмотря на то, что по правилам проекта тогда даже не знали имен друг друга.
"После долгих обсуждений и переговоров мы решили продолжить эту историю музыки, которая звучала на шоу "Маска", и уже этой осенью в Москве состоится наш первый совместный концерт Ламы и Носорога", — говорит Эйвазов.
Супруг Анны Нетребко добавил, что они с Туриченко уже приступили к работе над дуэтами, и пообещал в ближайшее время объявить дату концерта и другие интересные подробности предстоящего шоу.

"Это замечательная новость, и я очень рад, что многие этого так ждут", — добавляет Кирилл Туриченко.

"Вот это бомба будет! Ждем с нетерпением", — прокомментировал видео Филипп Киркоров, который на "Маске" был председателем жюри. "Потрясающие новости! Ура! Какие же вы молодцы!" — присоединился к обсуждению Тимур Родригез, который также был судьей на проекте.
В финале "Маски" после долгих раздумий судьи отдали победу Крокодилу, в костюме которого выступал певец Jony (Джахид Гусейнли).
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Выбывший из "Маски" Носорог не смог сдержать слез
 
ШоубизШоу "Маска"Иванушки InternationalЮсиф ЭйвазовФилипп КиркоровШоу-бизнесЗнаменитостизвездыНТВ (телеканал)
 
 
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