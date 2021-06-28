https://ria.ru/20210628/imamy-1738926036.html

Российских имамов обязали привиться от коронавируса

Российских имамов обязали привиться от коронавируса - РИА Новости, 28.06.2021

Российских имамов обязали привиться от коронавируса

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обязало духовенство и сотрудников сделать прививки от коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:25

2021-06-28T16:25

2021-06-28T16:26

вакцинация россиян от covid-19

вакцинация

религия и мировоззрение

коронавирус в россии

центральное духовное управление мусульман россии

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

равиль гайнутдин

сергей собянин

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обязало духовенство и сотрудников сделать прививки от коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе организации."Согласно приказу председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, всем сотрудникам аппарата ДУМ РФ, ранее не прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо записаться на вакцинацию с последующим представлением копии сертификата вакцинированного, а при наличии противопоказаний предоставить подтверждающие документы. Приказ обусловлен характером деятельности большинства сотрудников, предполагающим постоянное взаимодействие с третьими лицами. В число сотрудников аппарата ДУМ РФ в Москве входит и духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы", - сообщили РИА Новости в духовном управлении.Большая часть сотрудников, отметили в пресс-службе, сделала прививки еще до издания приказа.Ранее зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал РИА Новости, что праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн. В 2021 году его начнут отмечать 20 июля.Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738461296.html

москва

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вакцинация россиян от covid-19, вакцинация, коронавирус в россии, центральное духовное управление мусульман россии, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), равиль гайнутдин, сергей собянин, ильдар аляутдинов, москва, московская область (подмосковье)