Российских имамов обязали привиться от коронавируса
16:25 28.06.2021 (обновлено: 16:26 28.06.2021)
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц российский препарат "Гам-Ковид-Вак"
Духовное управление мусульман России обязало духовенство и сотрудников сделать прививки от коронавируса
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ обязало духовенство и сотрудников сделать прививки от коронавируса, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе организации.
"Согласно приказу председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, всем сотрудникам аппарата ДУМ РФ, ранее не прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо записаться на вакцинацию с последующим представлением копии сертификата вакцинированного, а при наличии противопоказаний предоставить подтверждающие документы. Приказ обусловлен характером деятельности большинства сотрудников, предполагающим постоянное взаимодействие с третьими лицами. В число сотрудников аппарата ДУМ РФ в Москве входит и духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы", - сообщили РИА Новости в духовном управлении.
Большая часть сотрудников, отметили в пресс-службе, сделала прививки еще до издания приказа.
Ранее зампредседателя ДУМ РФ, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал РИА Новости, что праздник жертвоприношения Курбан-байрам, который традиционно встречают в мусульманской общине массовыми молитвами, пройдет в Москве онлайн. В 2021 году его начнут отмечать 20 июля.
Ранее глава Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева постановила обеспечить вакцинацию от коронавируса работников сферы торговли, услуг, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования, культуры и организаций, работающих с детьми. Согласно постановлению, до середины августа в таких организациях должно быть привито не менее 60% сотрудников двумя компонентами вакцины. Московская область приняла аналогичное решение.
Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге назвал обстановку с заболеваемостью драматической, призвав отнестись к обязательной вакцинации работающих в сфере услуг в Москве с пониманием.
Опрос
Вы привились от коронавируса?