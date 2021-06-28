https://ria.ru/20210628/ikt-1738839293.html

Сектор ИКТ стал одним из главных загрязнителей окружающей среды

Сектор ИКТ стал одним из главных загрязнителей окружающей среды - РИА Новости, 28.06.2021

Сектор ИКТ стал одним из главных загрязнителей окружающей среды

Доля сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), с учетом всей цепочки производства, в глобальных выбросах углекислого газа почти в два раза... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T01:14

2021-06-28T01:14

2021-06-28T01:14

россия

снг

природа

технологии

экология

экономика

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Доля сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), с учетом всей цепочки производства, в глобальных выбросах углекислого газа почти в два раза превышает долю авиационной отрасли, говорится в отчете консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG).Эксперты подчеркивают, что речь идет о выбросах, которые генерируются в ходе всей цепочки формирования ценности. В том числе на долю собственно телекоммуникационных компаний приходится 1,6% совокупных мировых выбросов CO2. "До 90% выбросов, генерируемых сектором, приходятся на виды деятельности, осуществляемые в предшествующих и последующих звеньях цепочки формирования ценности, такие как потребление энергии их поставщиками", - отмечает BCG.Компания указывает, что на возрастающее экологическое воздействие сектора ИКТ свидетельствует рост потребления энергии центрами обработки данных: "беспрецедентный мировой спрос на цифровые коммуникации, разогретый массовым переходом на удаленные форматы работы в связи с пандемией COVID-19", привел к рекордному потреблению энергии со стороны отрасли.Глава практики технологии, медиа и телекоммуникации в BCG СНГ Владислав Бутенко, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что в России этот тренд также не пройдет незамеченным - в прошлом году объем передачи данных в стране вырос почти на 40%."Ожидается, что глобальное потребление данных будет расти на 60% ежегодно, а только дата-центры к 2030 году будут потреблять до 8% мировой электроэнергии. До пандемии отрасль не находилась под столь же пристальным вниманием со стороны общества и государства с точки зрения ее влияния на экологию, как авиационная… В этой новой цифровой реальности, которая никуда не уйдет, телекоммуникационным компаниям придется переосмыслить свое влияние на экологию", - заключил он.

https://ria.ru/20210531/ekologiya-1734877054.html

https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html

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россия, снг, природа, технологии, экология, экономика