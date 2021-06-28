https://ria.ru/20210628/groza-1738917545.html
Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы
Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы - РИА Новости, 28.06.2021
Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы
Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести в порче мобильных устройств и техники, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T15:40
2021-06-28T15:40
2021-06-28T15:40
евгений тишковец
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_10afdedf3f8f1a7b349604ec2743844a.jpg
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести в порче мобильных устройств и техники, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев."Во время грозы или сильного ветра могут возникнуть скачки напряжения в сети, в этом случае убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы", - предупредил Бокарев.Эксперт добавил, что нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, поскольку это может привести к его порче или возгоранию.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.
https://ria.ru/20210626/molniya-1738636268.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_406:0:6955:4912_1920x0_80_0_0_1564f9198ce4a075b7362d121ffee557.jpg
Раскаты грома и вспышки молний: мощный ливень обрушился на Москву
Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду.
2021-06-28T15:40
true
PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тишковец, москва, общество
Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы
Центр EnergyNet: гроза может повлечь за собой скачки напряжения и привести к порче техники
МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести в порче мобильных устройств и техники, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев.
"Во время грозы или сильного ветра могут возникнуть скачки напряжения в сети, в этом случае убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы", - предупредил Бокарев.
Эксперт добавил, что нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, поскольку это может привести к его порче или возгоранию.
В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
ранее говорил РИА Новости, что в Москве
ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.