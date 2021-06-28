https://ria.ru/20210628/groza-1738917545.html

Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы

Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы - РИА Новости, 28.06.2021

Эксперт объяснил, почему нельзя заряжать мобильник во время грозы

Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести в порче мобильных устройств и техники, рассказал РИА Новости руководитель... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:40

2021-06-28T15:40

2021-06-28T15:40

евгений тишковец

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/143968/08/1439680817_0:386:7360:4526_1920x0_80_0_0_10afdedf3f8f1a7b349604ec2743844a.jpg

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Гроза и сильный ветер могут повлечь за собой скачки напряжения в сети и привести в порче мобильных устройств и техники, рассказал РИА Новости руководитель проектного направления Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы Борис Бокарев."Во время грозы или сильного ветра могут возникнуть скачки напряжения в сети, в этом случае убедитесь, что в розетках нет подключенных зарядных устройств или подключенной техники, особенно, если у вас не установлены стабилизаторы", - предупредил Бокарев.Эксперт добавил, что нельзя оставлять зарядное устройство в розетке, поскольку это может привести к его порче или возгоранию.В понедельник на Москву обрушился сильный ливень. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о грозе с ливнем и шквалистом ветре скоростью до 22 метров в секунду с 9.00 и до конца понедельника. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее говорил РИА Новости, что в Москве ожидается "суперливень" - он принесёт до 70% месячной нормы осадков, наиболее интенсивно дождь будет идти в вечерний час пик, возможны локальные подтопления и шквалистый ветер.

https://ria.ru/20210626/molniya-1738636268.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Раскаты грома и вспышки молний: мощный ливень обрушился на Москву Спасатели предупредили москвичей и гостей столицы о сильном дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 23 метров в секунду. 2021-06-28T15:40 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество