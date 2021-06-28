https://ria.ru/20210628/gretsiya-1738911745.html

Греция изменила правила въезда для россиян

Греция изменила правила въезда для россиян - РИА Новости, 28.06.2021

Греция изменила правила въезда для россиян

Прибывшие в Грецию из России туристы будут проходить в аэропорту обязательный экспресс-тест на коронавирус, сообщил РИА Новости управляющий директор компании... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T15:09

2021-06-28T15:09

2021-06-28T15:47

туризм

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

россия

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греция

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АФИНЫ, 28 июн — РИА Новости. Прибывшие в Грецию из России туристы будут проходить в аэропорту обязательный экспресс-тест на коронавирус, сообщил РИА Новости управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.Россияне вне зависимости от наличия сертификата вакцинации или справки о перенесенном заболевании должны предоставить отрицательный лабораторный тест ПЦР за 72 часа или экспресс-тест за 48 часов до въезда. На границе по прибытии в Грецию они должны пройти еще одну проверку — экспресс-тест. Он бесплатный. До получения результатов путешественники будут находиться в контрольной зоне на въезде. Он напомнил, что в субботу экспресс-тест указал на коронавирус у четырех человек, у троих из них диагноз подтвердился мазком, их поместили в гостиницу для инфицированных. В воскресенье под подозрением на COVID-19 оказались трое россиян, но ПЦР-исследование это не подтвердило. Все они продолжили поездку.По решению правительства на карантине человек должен находиться десять дней. В это время запрещено покидать место проживания. В Греции предусмотрено суровое наказание за нарушение — пять тысяч евро. При выявлении инфицированного на борту самолета проверят также пассажиров, летевших на соседних креслах. Весь борт на карантин не отправят.В афинском международном аэропорту имени Элефтериоса Венизелоса открыты также пункты проверки на коронавирус вне "чистой" зоны. Стоимость экспресс-теста составляет 20 евро, ПЦР-теста — 60 евро. В 2020 году власти Греции зарезервировали несколько гостиниц в разных районах страны, большинство из них стояли пустыми — туристов с ковидом практически не было. В этом году такая практика продолжена, были также зарезервированы несколько отелей.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/koronavirus-1738902306.html

https://ria.ru/20210628/aviasoobschenie-1738839888.html

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туризм, коронавирус covid-19, россия, димитрис харитидис, новости - туризм, здоровье - общество, греция