Круглый стол ЭИСИ о депутатах новой волны
29 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария".
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Участники:
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- депутат Думы г. Томска Владимир САМОКИШ;
- руководитель Всероссийских студенческих отрядов (Томск) Михаил КИСЕЛЕВ;
- председатель совета Ассоциации волонтерских центров (Москва) Артем МЕТЕЛЕВ;
- вожатая (Самарская область) Ирина ДОЛГОПОЛОВА;
- телеведущая Марина КИМ.
Модератор – директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
На ХХ съезде партии "Единая Россия" были названы кандидаты, которые примут участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Состав фракции единороссов обновится более чем на 50%, в том числе за счет принципиально новых кадров – победителей конкурсов, прошедших жесткий отбор. В этом прослеживается преемственность концепции обновления власти, которая наблюдается в губернаторском корпусе с появлением управленцев новой волны. Кроме того, проходят съезды и конференции других парламентских и непарламентских партий, которые, скорее всего, зафиксируют, что обновление нижней палаты парламента будет надпартийным.
Каких изменений в депутатском корпусе ждут избиратели? Какие характеристики должны объединять депутатов новой волны? Возможно ли надпартийное единство?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- депутат Думы г. Томска Владимир САМОКИШ;
- руководитель Всероссийских студенческих отрядов (Томск) Михаил КИСЕЛЕВ;
- председатель совета Ассоциации волонтерских центров (Москва) Артем МЕТЕЛЕВ;
- вожатая (Самарская область) Ирина ДОЛГОПОЛОВА;
- телеведущая Марина КИМ.
Модератор – директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.
На ХХ съезде партии "Единая Россия" были названы кандидаты, которые примут участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Состав фракции единороссов обновится более чем на 50%, в том числе за счет принципиально новых кадров – победителей конкурсов, прошедших жесткий отбор. В этом прослеживается преемственность концепции обновления власти, которая наблюдается в губернаторском корпусе с появлением управленцев новой волны. Кроме того, проходят съезды и конференции других парламентских и непарламентских партий, которые, скорее всего, зафиксируют, что обновление нижней палаты парламента будет надпартийным.
Каких изменений в депутатском корпусе ждут избиратели? Какие характеристики должны объединять депутатов новой волны? Возможно ли надпартийное единство?
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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