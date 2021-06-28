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Круглый стол ЭИСИ о депутатах новой волны

Круглый стол ЭИСИ о депутатах новой волны - РИА Новости, 28.06.2021

Круглый стол ЭИСИ о депутатах новой волны

29 июня в 12:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет круглый стол на тему: "Депутаты новой волны. Новый запрос на парламентария".

2021-06-28T14:07

2021-06-28T14:07

2021-06-28T14:07

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Задать вопросУчастники:- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- депутат Думы г. Томска Владимир САМОКИШ; - руководитель Всероссийских студенческих отрядов (Томск) Михаил КИСЕЛЕВ;- председатель совета Ассоциации волонтерских центров (Москва) Артем МЕТЕЛЕВ;- вожатая (Самарская область) Ирина ДОЛГОПОЛОВА;- телеведущая Марина КИМ.Модератор – директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья КИСЛИЦЫНА.На ХХ съезде партии "Единая Россия" были названы кандидаты, которые примут участие в выборах в Государственную Думу Российской Федерации. Состав фракции единороссов обновится более чем на 50%, в том числе за счет принципиально новых кадров – победителей конкурсов, прошедших жесткий отбор. В этом прослеживается преемственность концепции обновления власти, которая наблюдается в губернаторском корпусе с появлением управленцев новой волны. Кроме того, проходят съезды и конференции других парламентских и непарламентских партий, которые, скорее всего, зафиксируют, что обновление нижней палаты парламента будет надпартийным.Каких изменений в депутатском корпусе ждут избиратели? Какие характеристики должны объединять депутатов новой волны? Возможно ли надпартийное единство? Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы