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На Google завели еще три протокола за неудаление запрещенного контента
На Google завели еще три протокола за неудаление запрещенного контента - РИА Новости, 28.06.2021
На Google завели еще три протокола за неудаление запрещенного контента
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал ещё три протокола в отношении Google за неудаление запрещенного контента, по ним... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T12:08
2021-06-28T12:36
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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал ещё три протокола в отношении Google за неудаление запрещенного контента, по ним компании грозят штрафы на общую сумму до 12 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.“Суд 28 июня зарегистрировал три административных протокола в отношении Google LLC”, - рассказал собеседник агентства.Они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, по каждому из них компании может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В конце мая Google уже был оштрафован по трем аналогичным протоколам на 6 миллионов рублей.В конце мая Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в РФ информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.Как сообщал Роскомнадзор, Google ранее штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов (статья 13.40 КоАП РФ) – по четырем протоколам, составленным в 2018-2020 годах, сумма наложенных судом штрафов в общей сложности составила 5,7 миллиона рублей. Компания их оплатила.Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, google, технологии
На Google завели еще три протокола за неудаление запрещенного контента
12:08 28.06.2021 (обновлено: 12:36 28.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Google могут оштрафовать еще на 12 миллионов рублей из-за неудаления запрещенного контента

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МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы зарегистрировал ещё три протокола в отношении Google за неудаление запрещенного контента, по ним компании грозят штрафы на общую сумму до 12 миллионов рублей, рассказали РИА Новости в пресс-службе суда.
“Суд 28 июня зарегистрировал три административных протокола в отношении Google LLC”, - рассказал собеседник агентства.
Они составлены по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ, по каждому из них компании может быть назначен штраф в размере от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В конце мая Google уже был оштрафован по трем аналогичным протоколам на 6 миллионов рублей.
В конце мая Роскомнадзор пригрозил замедлить трафик для сервисов Google из-за недостаточного удаления материалов с запрещенной в РФ информацией. В ведомстве заявили, что направили в адрес администрации Google более 26 тысяч уведомлений о необходимости удаления противоправной информации. По информации Роскомнадзора, на YouTube не удалено порядка 5 тысяч запрещенных материалов, из них 3,5 тысячи – с призывами к экстремизму.
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 28.06.2021
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Как сообщал Роскомнадзор, Google ранее штрафовали за неполную фильтрацию поисковой выдачи от запрещенных в России интернет-ресурсов (статья 13.40 КоАП РФ) – по четырем протоколам, составленным в 2018-2020 годах, сумма наложенных судом штрафов в общей сложности составила 5,7 миллиона рублей. Компания их оплатила.
Роскомнадзор отмечал, что если после уведомления ведомства интернет-платформа не ограничила доступ к запрещенной информации, то она, согласно КоАП, может быть оштрафована на сумму от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. В случае повторного правонарушения сумма штрафа увеличивается до одной десятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
В Роскомнадзоре напомнили, что за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы выше - до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.
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