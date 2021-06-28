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Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали

Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали - РИА Новости, 28.06.2021

Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали

Следователи на Ставрополье задержали генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко за присвоение автомобиля Toyota Land... РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T17:24

2021-06-28T17:24

2021-06-28T19:04

россия

скр

следственный комитет россии (ск рф)

ставропольский край

газпром

toyota land cruiser

общество

происшествия

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ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко за присвоение автомобиля Toyota Land Cruiser 200, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "присвоение", - говорится в сообщении.По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости служебного автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден."После чего в период с 2020 года по февраль 2021 года подозреваемый через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тысяч рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей", - отметили в СК.Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в результате эффективного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю, подчеркнули в пресс-службе."Следователь СКР задержал генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь". В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в релизе.Отмечается, что сейчас с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, по месту жительства проведены обыск и выемка.

https://ria.ru/20210623/podkup-1738316278.html

россия

ставропольский край

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Кадры задержания гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь" В феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости служебного автомобиля марки "Тойота" модели "Ленд Крузер 200" произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден. После чего, в период с 2020 года по февраль 2021 года подозреваемый через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тысяч рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей. 2021-06-28T17:24 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, газпром, toyota land cruiser, общество, происшествия