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Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали
Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали - РИА Новости, 28.06.2021
Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали
Следователи на Ставрополье задержали генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко за присвоение автомобиля Toyota Land... РИА Новости, 28.06.2021
2021-06-28T17:24
2021-06-28T17:24
2021-06-28T19:04
россия
скр
следственный комитет россии (ск рф)
ставропольский край
газпром
toyota land cruiser
общество
происшествия
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ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости. Следователи на Ставрополье задержали генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко за присвоение автомобиля Toyota Land Cruiser 200, сообщает пресс-служба следственного управления СК по региону."Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "присвоение", - говорится в сообщении.По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости служебного автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден."После чего в период с 2020 года по февраль 2021 года подозреваемый через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тысяч рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей", - отметили в СК.Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в результате эффективного взаимодействия следователей СКР и сотрудников УФСБ России по Ставропольскому краю, подчеркнули в пресс-службе."Следователь СКР задержал генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь". В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в релизе.Отмечается, что сейчас с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, по месту жительства проведены обыск и выемка.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания гендиректора "Газпром газораспределение Ставрополь"
В феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости служебного автомобиля марки "Тойота" модели "Ленд Крузер 200" произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден. После чего, в период с 2020 года по февраль 2021 года подозреваемый через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тысяч рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1 миллиона 500 тысяч рублей.
2021-06-28T17:24
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россия, скр, следственный комитет россии (ск рф), ставропольский край, газпром, toyota land cruiser, общество, происшествия
Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали
17:24 28.06.2021 (обновлено: 19:04 28.06.2021)
Главу АО "Газпром газораспределение Ставрополь" задержали за присвоение Toyota Land Cruiser 200
ПЯТИГОРСК, 28 июн - РИА Новости.
Следователи на Ставрополье задержали генерального директора АО "Газпром
газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко за присвоение автомобиля Toyota Land
Cruiser 200, сообщает пресс-служба следственного управления СК
по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Сергея Бондаренко. Он подозревается в совершении преступления по статье УК РФ "присвоение", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в феврале 2019 года подозреваемый с целью уменьшения стоимости служебного автомобиля марки Toyota Land Cruiser 200 произвел вмешательство в одометр, в результате чего пробег автомобиля был значительно увеличен, а сам одометр поврежден.
"После чего в период с 2020 года по февраль 2021 года подозреваемый через подставных лиц выкупил у АО "Газпром газораспределение Ставрополь" указанный автомобиль за 890 тысяч рублей и передал его в постоянное пользование своему отцу. В результате чего АО "Газпром газораспределение Ставрополь" причинен ущерб на сумму более 1,5 миллиона рублей", - отметили в СК.
Противоправная деятельность подозреваемого была выявлена в результате эффективного взаимодействия следователей СКР
и сотрудников УФСБ России
по Ставропольскому краю
, подчеркнули в пресс-службе.
"Следователь СКР задержал генерального директора АО "Газпром газораспределение Ставрополь". В ближайшее время Следственный комитет направит в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказано в релизе.
Отмечается, что сейчас с задержанным проводятся следственные и иные процессуальные мероприятия, по месту жительства проведены обыск и выемка.